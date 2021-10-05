Soğuk zincir ile sebze ve meyvede zayiat azalacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yle Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Rekabetçi Sektörler Programı" kapsamında inşa edilen "Agrigenomik Merkezi-Hayvan ve Bitki Genomik Araştırmaları İnovasyan Merkezi"nin açılışına katıldı.

Varank, buradaki konuşmasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hayatın vazgeçilmezi olan bazı ürünlerin değerini bir kez daha gösterdiğini ifade ederek, "Bunların başında da gıda geliyor. Salgın döneminde tüketicilerde gözlemlenen stok yapma eğilimi, talebi artırarak tarım sektörü üzerinde büyük bir yük oluşturdu. Tüketim tarafında yaşanan bu genişlemenin aksine mecburen uygulanan kısıtlamalar nedeniyle üretim tarafında daralma oluştu." diye konuştu.

Bu durumun, üretimin sürekliliğini sağlayacak tedbirleri zamanında almanın önemini bir kez daha gösterdiğini dile getiren Varank, üretimde sürdürülebilirliğin, en önemli konulardan biri haline geldiğine işaret etti.

Varank, Tarım ve Orman Bakanlığının öncülüğünde, kurumların yürüttüğü çalışmalar neticesinde Türkiye'nin bu konuda dünya geneline kıyasla daha iyi bir noktada olduğuna dikkati çekerek, "Yenilikçi projelerimizle bu başarıyı daha da ileri taşıyacak, vatandaşlarımıza kaliteli ürünü uygun fiyata sunmanın gayreti içerisinde olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.