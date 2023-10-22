Soba kullananlar dikkat! Kömür desteği geliyor! Başvuruları kaçırmayın !

Yaşadığı bölgede doğalgaz bulunmayan vatandaşlar soba kullanırken en büyük ihtiyaçta kömür olarak görülüyor. Köyde ya da şehirde ikamet eden ve soba yakan vatandaşlara kömür desteği sağlanacak. İşte kömür desteği başvuru detayları

KÖMÜR DESTEK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Doğalgaz destek ödemeleri sık sık gündeme gelirken devlet köylerde yaşayan ve soba kullanan vatandaşları da unutmadı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları aracılığı ile gerçekleştirilen sosyal destek ödemeleri kapsamında 3294 sayılı kanun ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara kömür yardımı sağlanıyor. Başvuruda bulunacak vatandaşlar için başvuru detayları şu şekildedir:

Sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler,

Sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 3/1'inden az olan hanelerinin faydalanabileceği açıklanmıştır. (2023 yılı için 3.800,78 TL)

KÖMÜR YARDIMI NE KADAR YAPILACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde sağlanan kömür desteği için araştırmalar devam ediyor. Kömür desteği için ailelerin bazı şartları sağlaması gerekmektedir. Bu kapsamda iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerlerinin dikkate alınması gerekiyor. 2023 yılı itibarıyla bakanlık tarafından belirlenecek tutarda dağıtım yapılacak.

KÖMÜR DESTEĞİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Soba yakan ve kömür desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar başvuru işlemlerine e-devlet sistemi üzerinden yapacak. E-devlet sistemi üzerinden gerçekleşecek başvurular kapsamında izlenecek yol şu şekildedir:

E-Devlet sayfasına e-devlet şifreniz ile giriş yapın.(şifreniz toksa önce şifre almanız gerekmektedir)

'' Yeni Başvuru'' kısmına giriş yaparak ailenize ait bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurmanız gerekmektedir.

''Devam Et'' butonuna tıkladığınızda ''Kömür Yardımı'' seçeneği ile karşılaşıcaksınız. Bu son adımla başvurunuz tamamlanmış olacak.