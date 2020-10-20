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ŞİRKETLER SALGIN DÖNEMİNDE EĞİTİME YÖNELDİ

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) kurumsal yönetimin benimsenmesi, iyi uygulamaların hayata geçirilmesi ve geniş kitlelere ulaşması amacıyla düzenlediği eğitimler salgın döneminde hız kazandı. Bu süreçte yeni çalışma modellerine geçilmesiyle birlikte kişi ve kurumların eğitime daha fazla vakit ayırmaya başladığını söyleyen TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Ünal, “TKYD olarak gerek şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik oluşturduğumuz özel eğitimler gerekse her ay düzenlediğimiz çevrim içi eğitimler ile kurumsal yönetimin yaygınlaşmasına katkı sunuyoruz” dedi.

ŞİRKETLER SALGIN DÖNEMİNDE EĞİTİME YÖNELDİ

Kurumsal yönetim anlayışının Türkiye’de tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi
amacıyla faaliyetlerini sürdüren Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), salgın sürecinde
düzenlediği çevrim içi eğitimlerle kişi ve kurumlara destek olmaya devam ediyor. Şirketlerin ihtiyaçlarına
yönelik özel eğitim programları oluşturan TKYD, kapsamlı bir içerikle sunulan genel eğitimler ile de
mevcut ve gelecek nesil liderlerin kurumsal yönetimde yetkinleşmesine katkı sağlıyor.
Feyyaz Ünal: “Kurumsal yönetim sadece şirketlere değil, tüm Türkiye’ye fayda sağlıyor”
Kurumsal yönetim yapısının sağlam temellere oturmasının sadece tek tek şirketlere değil, tüm Türkiye’ye
fayda sağlayacağına dikkat çeken Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Feyyaz Ünal, “Düzgün ve kurallı bir yönetim yapısı, yatırımcıların duyduğu güveni, yatırım girişlerini,
şirketlerin ve sermaye piyasalarının rekabet gücünü artırıyor. Diğer yandan olası sarsıntılara ve krizlere
karşı da dayanıklılık sağlıyor. Biz de bu sürece katkı sunmak adına, salgın döneminde de eğitimlerimize
kesintisiz olarak devam ediyoruz. Bu dönemde yeni iş modellerine geçilmesi, özellikle uzaktan çalışma
modelinin yaygınlaşması ile birlikte kişi ve kurumlar eğitime daha fazla vakit ayırma imkanı buldu.
Şirketler, kurumsal yönetim alanındaki ihtiyaçlarını daha net bir şekilde görürken profesyoneller de mesleki
gelişimlerine katkı sunmaya odaklandı. TKYD olarak önümüzdeki dönemde de bu eğitimlerimize devam
edecek, kurumsal yönetimini adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine inşa etmiş
şirketlerin sayısının artmasına katkı vermeyi sürdüreceğiz” dedi.
Şirketlerin ihtiyacına yönelik özel eğitimler
TKYD tarafından düzenlenen şirket eğitimleri, kurumların ihtiyacına yönelik hazırlanıyor. Yönetim kurulu
üyeliğine yönelik eğitimlerden kurumsal yönetim mevzuatlarına, genel kurul süreçlerinden raporlamaya
uzanan kapsamlı içerikler, şirketlerin kurumsal yönetim süreçlerine geçişini de hızlandırıyor. TKYD ayrıca,
aile anayasası, veraset yönetimi, yönetim kadrolarının yapılandırılması gibi konuları içeren tüm şirketlere
özel eğitimler de düzenliyor.

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TKYDFeyyaz Ünal
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