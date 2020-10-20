ŞİRKETLER SALGIN DÖNEMİNDE EĞİTİME YÖNELDİ

Kurumsal yönetim anlayışının Türkiye’de tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi

amacıyla faaliyetlerini sürdüren Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), salgın sürecinde

düzenlediği çevrim içi eğitimlerle kişi ve kurumlara destek olmaya devam ediyor. Şirketlerin ihtiyaçlarına

yönelik özel eğitim programları oluşturan TKYD, kapsamlı bir içerikle sunulan genel eğitimler ile de

mevcut ve gelecek nesil liderlerin kurumsal yönetimde yetkinleşmesine katkı sağlıyor.

Feyyaz Ünal: “Kurumsal yönetim sadece şirketlere değil, tüm Türkiye’ye fayda sağlıyor”

Kurumsal yönetim yapısının sağlam temellere oturmasının sadece tek tek şirketlere değil, tüm Türkiye’ye

fayda sağlayacağına dikkat çeken Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Feyyaz Ünal, “Düzgün ve kurallı bir yönetim yapısı, yatırımcıların duyduğu güveni, yatırım girişlerini,

şirketlerin ve sermaye piyasalarının rekabet gücünü artırıyor. Diğer yandan olası sarsıntılara ve krizlere

karşı da dayanıklılık sağlıyor. Biz de bu sürece katkı sunmak adına, salgın döneminde de eğitimlerimize

kesintisiz olarak devam ediyoruz. Bu dönemde yeni iş modellerine geçilmesi, özellikle uzaktan çalışma

modelinin yaygınlaşması ile birlikte kişi ve kurumlar eğitime daha fazla vakit ayırma imkanı buldu.

Şirketler, kurumsal yönetim alanındaki ihtiyaçlarını daha net bir şekilde görürken profesyoneller de mesleki

gelişimlerine katkı sunmaya odaklandı. TKYD olarak önümüzdeki dönemde de bu eğitimlerimize devam

edecek, kurumsal yönetimini adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine inşa etmiş

şirketlerin sayısının artmasına katkı vermeyi sürdüreceğiz” dedi.

Şirketlerin ihtiyacına yönelik özel eğitimler

TKYD tarafından düzenlenen şirket eğitimleri, kurumların ihtiyacına yönelik hazırlanıyor. Yönetim kurulu

üyeliğine yönelik eğitimlerden kurumsal yönetim mevzuatlarına, genel kurul süreçlerinden raporlamaya

uzanan kapsamlı içerikler, şirketlerin kurumsal yönetim süreçlerine geçişini de hızlandırıyor. TKYD ayrıca,

aile anayasası, veraset yönetimi, yönetim kadrolarının yapılandırılması gibi konuları içeren tüm şirketlere

özel eğitimler de düzenliyor.