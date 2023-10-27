Şimşek: Bu Adım TCMB'nin Piyasa Ekonomisini Güçlendirme Hamlesidir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın son zamanlarda gerçekleştirdiği sadeleştirme hamlelerinin, piyasa ekonomisinin daha sağlıklı işlemesi açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Bakan Şimşek, bu adımların ana hedefinin "krediye daha kolay erişim ve TL kullanımının teşviki" olduğunu belirtti.

Mehmet Şimşek'ten Açıklamalar

Bakan Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sadeleştirme kararları hakkında sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Şimşek, Bankanın Resmi Gazete'de ilan edilen son kararlarına dikkat çekerek, ekonominin daha verimli çalışabilmesi için bu tür sadeleşme adımlarının büyük bir önem taşıdığını belirtti.

TCMB'nin Sadeleştirme Yol Haritası

TCMB, sadeleşme süreciyle birlikte Türk Lirası'nın bankacılık sistemi içindeki payını yükseltme adımlarını da hızlandırdı. Bu kapsamda, ihracat kredileri ve firmaların krediye daha kolay ulaşabilmeleri için yeni uygulama kolaylıkları getirildi. Ayrıca, bankaların kullandırdığı kredilere yüzde 30 oranında menkul kıymet tesis edilmesi ve fatura karşılığı kredi uygulamalarının sonlandırılmasına karar verildi.

Bankacılıkta Yeni Düzenlemeler

Bankaların TL bazında ticari kredilere uyguladığı faiz oranları üzerinden menkul kıymet tesis uygulamasının kaldırılmasına karar alındı. Aynı şekilde, faktoring şirketlerinin, faktoring alacakları üzerinden uyguladıkları faiz oranlarına bağlı menkul kıymet tesis uygulamaları da durduruldu. Son dönemde TL kullanımının hızla arttığını gösteren verilere dayanarak, Türk lirası içindeki pay artış hedefi, aylık yüzde 2,5'ten yüzde 3,5'e yükseltildi.