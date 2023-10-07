Şimşek Açıkladı! Dijital Vergi Dairesi: Türkiye'nin Yeni Vergi Sistemi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiye karşı yapılan mücadelede yeni bir adım attıklarını belirtti. Bakan Şimşek, "Dijital Vergi Dairesi'ni devreye alarak vergisel işlemlerin tamamını elektronik ortamda gerçekleştireceğiz. Bu, mükellefler için büyük bir kolaylık getirecek" dedi.

Resmi Gazete'de Yeni Düzenlemeler

Mehmet Şimşek, Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğlerle gelen yeni düzenlemelerin kayıt dışı ekonomiye karşı etkili bir adım olduğunu vurguladı. Dijital Vergi Dairesi, elektronik uygulamaları bir çatı altında toplayarak mükelleflere daha hızlı, güvenli ve etkin bir hizmet sunmayı hedefliyor.

Elektronik Hizmetlerin Tek Çatı Altında

Dijital Vergi Dairesi, mükelleflere sunduğu hizmetleri "dijital.gib.gov.tr" adresi üzerinden sağlayacak. Şimşek, bu sistemin vergilendirmeye ilişkin işlemleri kolaylaştıracağını ve mevcut online platformları tek bir noktadan erişilebilir kılacağını belirtti.

Vergi İşlemlerinde Yapay Zeka Dönemi

Yeni sistemle birlikte, vergi dairesi işlemleri robotik süreçler ve yapay zeka teknolojileriyle Dijital Vergi Dairesi üzerinden yapılacak. Böylece, mükellefler için vergi yükümlülüklerini yerine getirme süreci daha hızlı ve kolay hale gelecek.

E-Belge Uygulamalarında Genişletme

Elektrikli araçlar için şarj ağı ve istasyonu işletmecileri, e-fatura uygulamasına dahil olacak. Bu sayede şarj hizmetleri için e-fatura ve e-arşiv fatura zorunluluğu getirildi.

E-Arşiv Fatura Limiti Artışı

E-arşiv fatura tutarı, mükellefler için 500 liradan 4 bin 400 liraya çıkarıldı. Bu yenilik, mükelleflerin uyum maliyetlerini azaltırken, elektronik belge kapsamının genişlemesiyle denetim ve analiz süreçlerini de hızlandıracak.

Akaryakıt Alımlarında Yenilikler

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, akaryakıt alımlarında hatalı ve usulsüz işlemleri engellemek amacıyla devreye alındı. Bu sistem, 1 Ocak 2025'ten itibaren zorunlu hale gelecek.

Yeni Sistem Nasıl İşleyecek?

Akaryakıt istasyonlarına monte edilen taşıt tanıma okuyucu cihazlar, taşıtların depolarına takılan birimlerle elektronik olarak haberleşerek bilgi alışverişi yapacak. Bu, sektördeki usulsüzlükleri önlemeye yardımcı olacak.

Dijitalleşme Sürecinin Sonuçları

Mehmet Şimşek, bu dijitalleşme sürecinin sahte belge oluşturma ve kullanma riskini ortadan kaldıracağını belirtti. Ayrıca, bu yeni sistemin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından kurulup işletileceğini ekledi.