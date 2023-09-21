"Simit Sarayı'nın Halka Arzı: Kaç Lot ve Hangi Bankalarda?"
Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. yani Simit Sarayı halka arz oluyor. SPK tarafından onay verilen halka arzlar arasında Simit Sarayı da yer alıyor."Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. (Simit Sarayı) Halka Arzı: Fiyatı ve İşlem Başlangıcı Ne Zaman?" tüm ayrıntılar haberimizde.
SİMİT SARAYI HALKA ARZ NE ZAMAN?
Simit Sarayı (Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.) halka arzı 21-22 Eylül tarihlerinde olacak. Halka arz fiyatı ise 10,24 TL olarak açıklandı.
SİMİT SARAYI HALKA ARZ KAÇ LOT VERİYOR?
Simit Sarayı halka arzı eşit dağıtım şeklinde gerçekleşiyor ve 75,000,000 lot veriyor olacak.
SİMİT SARAYI KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Bireyse ve şirklet çalışanlarına eşit dağıtım sunan Simit arayı halka arzı katılım endeksine uygundur.
SİMİT SARAYI HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finansbank A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.
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