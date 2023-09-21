"Simit Sarayı'nın Halka Arzı: Kaç Lot ve Hangi Bankalarda?"

Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. yani Simit Sarayı halka arz oluyor. SPK tarafından onay verilen halka arzlar arasında Simit Sarayı da yer alıyor."Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. (Simit Sarayı) Halka Arzı: Fiyatı ve İşlem Başlangıcı Ne Zaman?" tüm ayrıntılar haberimizde.