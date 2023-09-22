Simit Sarayı hisse halka arz kaç lot verir, düşer? | Simit Sarayı halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?
Simit Sarayı halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini almış durumda. 21-22 Eylül 2023 tarihlerinde talep toplama işlemleri yapıldı. Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. eşit dağıtım yöntemiyle 10,24 TL hisse fiyatıyla talep toplama işlemi 22 Eylül saat 17.00'de sona erdi.
SİMİT SARAYI HALKA ARZ HİSSE KODU NEDİR, HANGİ BANKALARDA VAR?
Simit Sarayı hisse kodu #DMRGD olarak belirlendi. Dmr Unlu Mamuller payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.
HALKA ARZ ŞEKLİ
Sermaye Artırımı : 75.000.000 Lot
DAĞITILACAK PAY MİKTARI (OLASI)
- 900 Bin katılım ~ 45 Lot (460 TL).
- 1.3 Milyon katılım ~ 32 Lot (327 TL).
- 1.7 Milyon katılım ~ 24 Lot (245 TL).
- 2.1 Milyon katılım ~ 20 Lot (204 TL).
- 2.5 Milyon katılım ~ 17 Lot (174 TL).
- 2.9 Milyon katılım ~ 14 Lot (143 TL).
- 3.3 Milyon katılım ~ 13 Lot (133 TL).
- 3.7 Milyon katılım ~ 11 Lot (112 TL).
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