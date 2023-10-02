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Sigorta Sektöründe Kadın Çalışanların Önemi 'Sigorta Sektöründe Kadın Zirvesi - Yüksek Topuklar' Etkinliğinde Konuşuldu

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Sigorta Sektöründe Kadın Çalışanların Önemi 'Sigorta Sektöründe Kadın Zirvesi - Yüksek Topuklar' Etkinliğinde Konuşuldu
12. Sigortacılık Haftası Etkinlikleri kapsamında yapılan, 29.Eylül 2023 tarihinde düzenlenen “Sigorta Sektöründe Kadın Zirvesi - Yüksek Topuklar” , 6 Şubat 2023’de Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinden duyulan büyük üzüntüyü ve sonrasında oluşan seferberlikte Kadının düzen sağlayan etkisine dikkat çekildi.

12. Sigortacılık Haftası Etkinlikleri kapsamında yapılan, 29.Eylül 2023 tarihinde düzenlenen “Sigorta Sektöründe Kadın Zirvesi - Yüksek Topuklar” , 6 Şubat 2023’de Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinden duyulan büyük üzüntüyü ve sonrasında oluşan seferberlikte Kadının düzen sağlayan etkisine dikkat çekmek mahiyetiyle 2023 yılı Zirve temasını “Tabiat Ana: Zorluklar ve Umutlar” belirlendi.

Şeker Sigorta A.Ş.’nin sponsor olduğu "Sigorta Sektöründe Kadın Zirvesi - Yüksek Topuklar" etkinliği, 2023’de meydana gelen Kahramanmaraş depreminin yarattığı etkilerin yanı sıra kadınların bu zor dönemdeki toparlayıcı etkisine vurgu yapıldı. Bu etkinlikte, doğal afetler sonrasında kadınların güçlü ve bütünleştirici duruşlarına dikkat çekildi.

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Etkinlikte konuşulan ana başlıklar şunlardı;

Farklı Bakış Açıları: Kadınlar, finans ve risk yönetimi gibi karmaşık konulara farklı bir bakış açısı getirebilirler. Bu çeşitlilik, müşterilere daha iyi hizmet sunma ve yeni perspektiflerle risk analizi yapma fırsatları yaratabilir.

İletişim Becerileri: Sigorta sektörü, müşterilerle etkili iletişim gerektiren bir sektördür. Kadınlar genellikle güçlü iletişim becerilerine sahiptir ve bu, müşteri memnuniyetini artırabilir.

Liderlik: Kadınlar, liderlik konusunda da büyük bir potansiyele sahiptir. Sigorta şirketlerinde kadın yöneticiler, çeşitlilik ve eşitlik konusunda ilham kaynağı olabilir ve şirketlerin daha dengeli bir yönetim yapısına sahip olmalarına yardımcı olabilir.

Müşteri İlişkileri: Sigorta, güvene dayalı bir sektördür. Kadın çalışanlar, müşterilerle daha kolay bir bağ kurabilirler ve müşterilerin ihtiyaçlarına daha duyarlı olabilirler.

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık: Kadınların sigorta sektöründeki varlığı, çeşitliliği ve kapsayıcılığı teşvik eder. Bu, daha çeşitli bir çalışan ve müşteri tabanı oluşturarak sektörün büyümesine katkı sağlayabilir.

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