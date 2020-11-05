Sıfır Araç Stoğunun Yetersizliği, Yaşı Genç Araçlara İlgiyi Artırıyor

Türkiye ve dünyayı etkisi altına alan pandemi süreciyle birlikte artan taleplere ek olarak ÖTV
zammı ve yükselen kurun da etkisi ile otomobil fiyatları arttı. Sıfır kilometre araçlardaki artış,
ikinci el araç fiyatlarını da yukarı çekerken, pandemi döneminde toplu taşıma kullanma
isteğinin yerine özel araçların tercih edilmesi de ikinci el araçlara olan talebi arttırdı. Ekim
ayında, sıfır km araç fiyat listelerinin yayınlanması ile birlikte belirsizlikten kurtulan
piyasada, 2.el araçların fiyatlarında artış etkisi devam ediyor. arabam.com ilan verilerine
bakıldığında 100 bin TL altındaki ilan sayısı azalırken, 150 bin TL ve üzeri ilan sayısında
artış bulunuyor.
Türkiye’nin önde gelen 2.el otomobil ilan platformu arabam.com, geçtiğimiz Ekim ayının ilan
verilerini derleyerek, otomotiv pazarına ışık tutacak istatistikleri paylaştı.
Ekim ayı boyunca en çok ilan verilen 5 kategori, 10 marka, 10 otomobil modeli ve yılı, 10
arazi/SUV/Pick-up modeli, yakıt türleri, vites türleri, motor hacimleri, km. değerleri gibi
temel verilere göre arabam.com analizi şöyle:
En Çok İlan Verilen Kategoriler
arabam.com’daki ilanların %72’sini otomobiller oluşturuyor. Otomobilleri hafif ticari araçlar,
arazi araçları, ticari araçlar ve motosikletler izliyor. Traktör ve tarım iş makinaları gibi ilanlar
ise %1’lik dilimde yer alıyor.
Renault Güçlü Konumunu Koruyor!
Eylül ve Ağustos aylarında en çok ilan verilen marka olan Renault, Ekim ayında da %17
oranıyla liderliğini korumaya devam ediyor. Renault markasını sırasıyla Volkswagen, Opel,
Fiat, Ford, Hyundai, Toyota, Peugeot ve BMW izliyor. Eylül ayında Honda yerine listeye
giren Mercedes-Benz, %3’lük ilan oranıyla Ekim ayında da listede yerini alıyor.
Clio, Astra ve Focus En Çok İlan Verilen Otomobil Modelleri
Ekim ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri Clio ve Astra’nın yanına Focus da
eklendi. Bu üç modeli sırasıyla Megane, Passat ve Corolla takip ediyor.
Arazi, SUV ve Pick-Up Kasa Tiplerinde, Markaların Ekim Ayı Oranları
arabam.com`da yayınlanan 2.el Arazi/SUV/Pick-up ilanlarının oransal olarak
değerlendirmesinde en yüksek oran yine Nissan Qashqai`nin oldu. Onu sırasıyla Dacia
Duster, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Hyundai Tuscon, Peugeot 3008 modelleri izliyor.
Ekim ayında Nissan Juke markasının %1’lik düşüş yaşadığı görülüyor.
Ekim Ayında En Çok 2017, 2016, 2015 ve 2012 Model Araç İlanları Verildi
Ekim ayında en fazla ilan verilen araç model yılları %8 oranı ile 2017, 2016, 2015 ve 2012
oldu. 2017 model ilan sayısındaki artış, bizlere sıfır km. araç fiyatındaki yükselme nedeniyle
2. el ve yaşı daha genç olan araçlara yönelimin de arttığını gösteriyor. İlanların model yılına
göre oranları aşağıdaki gibi:
Motor Hacmine Göre İlanların Dağılımı
Motor hacmi arttıkça Yakıt tüketimi ve MTV miktarları da arttığı için 1.6 altındaki motorların
2.el araç alımında ideal olduğu gözlemleniyor. Diğer aylarda olduğu gibi 1.2 – 1.4 arası ve
1.4-1.6 arası motor hacimlerine sahip araç ilanları liderliklerini korumaya devam ediyor.
Fiyatlar Artmaya Devam Ediyor
Sıfır araç stoklarındaki sıkıntının ve dövizdeki artışın devam etmesi, araç alımının bir yatırım
haline dönüşmesi sonucu 2.el araç fiyatlarının da artması ile 0-50 bin TL ve 50-100 bin TL
aralığındaki ilanlar %2 düşüş yaşarken özellikle 200 bin TL üstü ilanların sayısı arttı.
Şanzıman Tipine Göre İlanların Analizi
Şanzıman tipine göre ilanların dağılımında en büyük payın düz vitesli araçlarda olduğu
görülüyor ancak Eylül ayına göre düz vitesli ilan sayısı %1 azalırken, otomotik vitesli
araçların ilan sayısında % 1 artış görülüyor. Ekim ilanlarının şanzıman tipine göre dağılımı
aşağıdaki gibi:
Ekim Ayında Dizel İlanlar Liderliğini Koruyor
Ekim ayı için arabam.com ilanları yakıt tipine göre incelendiğinde, dizel motorların oranı
Eylül ayında olduğu gibi %47 ile birinci sırada konumunu koruyor. Dizel araçları LPG ve
benzin tüketen araçlar izliyor.
Kilometresi Yüksek Araçlara Talep Yüksek
İkinci el ilan piyasasında 100.000 km üzerindeki araçlar Eylül ayında olduğu gibi Ekim
ayında da daha çok görülüyor. İkinci el araç fiyatlarının artmasıyla, daha uygun fiyatlı yüksek
kilometreli araçlara talep devam ediyor.