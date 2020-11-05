Sıfır Araç Stoğunun Yetersizliği, Yaşı Genç Araçlara İlgiyi Artırıyor

Türkiye ve dünyayı etkisi altına alan pandemi süreciyle birlikte artan taleplere ek olarak ÖTV

zammı ve yükselen kurun da etkisi ile otomobil fiyatları arttı. Sıfır kilometre araçlardaki artış,

ikinci el araç fiyatlarını da yukarı çekerken, pandemi döneminde toplu taşıma kullanma

isteğinin yerine özel araçların tercih edilmesi de ikinci el araçlara olan talebi arttırdı. Ekim

ayında, sıfır km araç fiyat listelerinin yayınlanması ile birlikte belirsizlikten kurtulan

piyasada, 2.el araçların fiyatlarında artış etkisi devam ediyor. arabam.com ilan verilerine

bakıldığında 100 bin TL altındaki ilan sayısı azalırken, 150 bin TL ve üzeri ilan sayısında

artış bulunuyor.

Türkiye’nin önde gelen 2.el otomobil ilan platformu arabam.com, geçtiğimiz Ekim ayının ilan

verilerini derleyerek, otomotiv pazarına ışık tutacak istatistikleri paylaştı.

Ekim ayı boyunca en çok ilan verilen 5 kategori, 10 marka, 10 otomobil modeli ve yılı, 10

arazi/SUV/Pick-up modeli, yakıt türleri, vites türleri, motor hacimleri, km. değerleri gibi

temel verilere göre arabam.com analizi şöyle:

En Çok İlan Verilen Kategoriler

arabam.com’daki ilanların %72’sini otomobiller oluşturuyor. Otomobilleri hafif ticari araçlar,

arazi araçları, ticari araçlar ve motosikletler izliyor. Traktör ve tarım iş makinaları gibi ilanlar

ise %1’lik dilimde yer alıyor.

Renault Güçlü Konumunu Koruyor!

Eylül ve Ağustos aylarında en çok ilan verilen marka olan Renault, Ekim ayında da %17

oranıyla liderliğini korumaya devam ediyor. Renault markasını sırasıyla Volkswagen, Opel,

Fiat, Ford, Hyundai, Toyota, Peugeot ve BMW izliyor. Eylül ayında Honda yerine listeye

giren Mercedes-Benz, %3’lük ilan oranıyla Ekim ayında da listede yerini alıyor.

Clio, Astra ve Focus En Çok İlan Verilen Otomobil Modelleri

Ekim ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri Clio ve Astra’nın yanına Focus da

eklendi. Bu üç modeli sırasıyla Megane, Passat ve Corolla takip ediyor.

Arazi, SUV ve Pick-Up Kasa Tiplerinde, Markaların Ekim Ayı Oranları

arabam.com`da yayınlanan 2.el Arazi/SUV/Pick-up ilanlarının oransal olarak

değerlendirmesinde en yüksek oran yine Nissan Qashqai`nin oldu. Onu sırasıyla Dacia

Duster, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Hyundai Tuscon, Peugeot 3008 modelleri izliyor.

Ekim ayında Nissan Juke markasının %1’lik düşüş yaşadığı görülüyor.

Ekim Ayında En Çok 2017, 2016, 2015 ve 2012 Model Araç İlanları Verildi

Ekim ayında en fazla ilan verilen araç model yılları %8 oranı ile 2017, 2016, 2015 ve 2012

oldu. 2017 model ilan sayısındaki artış, bizlere sıfır km. araç fiyatındaki yükselme nedeniyle

2. el ve yaşı daha genç olan araçlara yönelimin de arttığını gösteriyor. İlanların model yılına

göre oranları aşağıdaki gibi:

Motor Hacmine Göre İlanların Dağılımı

Motor hacmi arttıkça Yakıt tüketimi ve MTV miktarları da arttığı için 1.6 altındaki motorların

2.el araç alımında ideal olduğu gözlemleniyor. Diğer aylarda olduğu gibi 1.2 – 1.4 arası ve

1.4-1.6 arası motor hacimlerine sahip araç ilanları liderliklerini korumaya devam ediyor.

Fiyatlar Artmaya Devam Ediyor

Sıfır araç stoklarındaki sıkıntının ve dövizdeki artışın devam etmesi, araç alımının bir yatırım

haline dönüşmesi sonucu 2.el araç fiyatlarının da artması ile 0-50 bin TL ve 50-100 bin TL

aralığındaki ilanlar %2 düşüş yaşarken özellikle 200 bin TL üstü ilanların sayısı arttı.

Şanzıman Tipine Göre İlanların Analizi

Şanzıman tipine göre ilanların dağılımında en büyük payın düz vitesli araçlarda olduğu

görülüyor ancak Eylül ayına göre düz vitesli ilan sayısı %1 azalırken, otomotik vitesli

araçların ilan sayısında % 1 artış görülüyor. Ekim ilanlarının şanzıman tipine göre dağılımı

aşağıdaki gibi:

Ekim Ayında Dizel İlanlar Liderliğini Koruyor

Ekim ayı için arabam.com ilanları yakıt tipine göre incelendiğinde, dizel motorların oranı

Eylül ayında olduğu gibi %47 ile birinci sırada konumunu koruyor. Dizel araçları LPG ve

benzin tüketen araçlar izliyor.

Kilometresi Yüksek Araçlara Talep Yüksek

İkinci el ilan piyasasında 100.000 km üzerindeki araçlar Eylül ayında olduğu gibi Ekim

ayında da daha çok görülüyor. İkinci el araç fiyatlarının artmasıyla, daha uygun fiyatlı yüksek

kilometreli araçlara talep devam ediyor.