SIFIR ARAÇ SIKINTISI İKİNCİ ELE TALEBİ ARTIRABİLİR

SIFIR ARAÇLARDAKİ ÜRETİM SIKINTILARI İKİNCİ ELE OLAN TALEBİ ARTIRABİLİR

Ramazan Bayramı boyunca kısıtlamalar tekrar devam edecek ancak bayram sonrası kademeli olarak yasaklar kalkar ise yaz aylarının da yaklaşmasıyla beraber ikinci el otomobil satışları artabilir. Öte yandan Ticaret Bakanlığı’nın 120.000 TL ve altındaki taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirmesi ile birlikte önümüzdeki aylarda sıfır km araçlara olan talep artabilir, pandemi dolayısıyla talep karşılanamadığında ise gözler ikinci ele kayabilir, bu durumda 120.000 TL altındaki araçların ilanlarda daha çok görülmesi olası.

Mart ayında arabam.com’da yayınlanan ilanlarda en çok ilgiyi 200.000 km. - 300.000 km. aralığındaki araçlar gördü. 1.2 – 1.4 arası motor hacmine sahip araçların ilan oranlarının %11 artış göstermesi ve 1.4 – 1.6 arası motor hacmine sahip araçların ise ilan oranlarının %7 artış göstermesi dikkat çekiyor. Motor hacmi arttıkça yakıt tüketimi ve MTV miktarları da arttığı için, tüketicilerin ilgisini daha çok çekiyor.

Türkiye’nin önde gelen 2.el otomobil ilan platformu arabam.com , geçtiğimiz mart ayının ilan verilerini derleyerek, otomotiv pazarına ışık tutacak istatistikleri paylaştı. Mart ayı boyunca en çok ilan verilen 5 kategori, 10 marka, 10 otomobil modeli ve yılı, 10 arazi/SUV/Pick-up modeli, yakıt türleri, vites türleri, motor hacimleri, km. değerleri gibi temel verilere göre arabam.com analizi şöyle:

En Çok İlan Verilen Kategoriler

arabam.com’daki ilanların %70’ini otomobiller oluşturuyor. Otomobilleri hafif ticari araçlar, arazi araçları, ticari araçlar ve motosikletler izliyor. Traktör ve tarım iş makinaları gibi ilanlar ise %2’lik dilimde yer alıyor.

En Çok İlan Verilen 10 Marka

Renault, mart ayında da %20 ile birinciliğini koruyor. Fiat ise %18 ile yine ikinci sırada. Fiat markasını sırasıyla Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda izliyor. Mart ayında da Mercedes Benz ve BMW ilk 10 listesinde bulunmuyor.

Clio, Astra ve Megane En Çok Tercih Edilen Otomobil Modelleri

İlanlara model özelinde bakıldığında mart ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri Clio, Astra ve Megane oldu. Astra ve Focus’un tercih edilme oranı %1 düştü. Bu üç modeli ise sırasıyla Focus, Passat ve Corolla takip ediyor.

Arazi, SUV ve Pick-Up Kasa Tiplerinde, Markaların Mart Ayı Oranları

arabam.com`da yayınlanan 2.el Arazi/SUV/Pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesine bakıldığında en yüksek ilan sayısı, %22 ile yine Nissan Qashqai`nin oldu. Onu sırasıyla Dacia Duster, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Chevrolet Captiva, Hyundai ix35, Peugeot 3008 ve Hyundai Tucson izliyor.

Mart Ayında En Çok 2017, 2016, 2015 ve 2012 Model Araç İlanları Verildi

arabam.com’da mart ayında en fazla ilan verilen araç model yılı %8,2 oranı ile 2017 modeller oldu. Bunu sırasıyla 2016, 2015 ve 2012 model araçlar takip etti. 2000 yılı ve öncesine ait araçlar ise ilanların %13’ünü oluşturuyor. İlanların model yılına göre oranları aşağıdaki gibi:

Motor Hacmine Göre İlanların Dağılımı

Motor hacmi arttıkça yakıt tüketimi ve MTV miktarları da arttığı için 1.6 altındaki motorların 2.el araç alımında ideal olduğu gözlemleniyor. Diğer aylarda olduğu gibi 1.2 – 1.4 arası ve 1.4-1.6 arası motor hacimlerine sahip araç ilanları liderliklerini korumaya devam ediyor ancak şubat ayında 1.2 – 1.4 arası motor hacmine sahip araçların ilan oranlarında %7’lik düşüş yaşanırken mart ayında 1.2 – 1.4 arası motor hacmine sahip araçların ilan oranları %11 artış gösterdi ve ilanların %29’unu oluşturdu, 1.4 – 1.6 arası motor hacmine sahip araçların ise ilan oranları %7 artış gösterdi ve ilanların %53’ünü oluşturdu. 2001 cm3 ve üzeri motor hacmine sahip ilanların oranı geçtiğimiz aralık – ocak aylarında artış gösterirken mart ayında %8 oranında düşüş yaşadı ve ilanların sadece %4’ünü oluşturdu.

50 Bin TL – 100 Bin TL Aralığındaki İlan Sayıları Mart Ayında da Lider

İlanlar içinde en yüksek payı mart ayında da 50 bin - 100 bin TL aralığındaki araçlar alıyor. Diğer fiyat aralığındaki ilan sayılarında ise genel bir düşüş söz konusu. 100 bin – 150 bin TL aralığındaki araçlarda ise %1’lik artış görünüyor.

Yarı Otomatik Vitesli Araçlara İlgi Arttı

Şanzıman tipine göre ilanların dağılımında en büyük payın düz vitesli araçlarda olduğu görülüyor ancak düz vitesli araçlar mart ayında %2’lik düşüş yaşayarak ilanların %67’sini oluşturuyor. Yarı otomatik vitesli araçlar ise %2’lik artış göstererek ilanların %17’sini oluşturuyor. Düz vitesli araçlarda yakıt tüketimi daha az olduğundan ve otomatik vitesli araçlara göre daha ucuz olduğundan tüketicilerin uygun bütçeli araçlara yöneliminin olduğunu söylemek mümkün. Otomatik vitesli araçların ilan oranı ise %16 olarak devam ediyor. Mart ayı ilanlarının şanzıman tipine göre dağılımı aşağıdaki gibi:

Elektrikli Araç İlan Sayısı Artmaya Devam Ediyor

Şubat ayında arabam.com ilanları yakıt tipine göre incelendiğinde, benzinli araçların oranı %18,71 oldu. Dizel motorlu araçlar ise %56,56 oranı ile birinciliği kaptırmıyor. Dizel araçları sırasıyla LPG, elektrikli ve hibrit araçlar oluşturuyor. arabam.com’da mart ayında 50 adet elektrikli araç ilanı varken mart ayında bu sayı 66’ya yükseldi.

200 Bin – 300 Bin km. Aralığındaki Araçlara İlgi Yüksek

İkinci el ilan piyasasında mart ayında en çok ilgiliyi 200.000 km.- 300.000 km. arasındaki araçlar görüyor. Uygun fiyatlı, yüksek kilometreli araçlara da talep devam ediyor. 50.000 – 100.000 km. aralığındaki ilan oranlarında ise %2’lik düşüş yaşanıyor.

Özetle; 2021 yılı mart ayında en çok “otomobil” ilanı verildi ve ilanların dominant markası Renault, modeli ise Renault Clio, Opel Astra ve Megane oldu. Motor hacmi 1.2-1.4 ve 1.4-1.6 aralığında olan araçların satışa sunulma oranı yüksek. İkinci el ilan piyasasında 200.000-300.000 km aralığındaki araçlar daha çok görülüyor. Ayrıca en fazla ilan da 50.000 TL-100.000 TL aralığındaki araçlar için verilmiş.