SheMakes geleceğin lider kadınlarını arıyor

Geleceği şekillendiren kariyer alanlarındaki kadınların sayısını ve etki gücünü artırma hedefiyle yola çıkan #SheMakes projesine başvurular devam ediyor. Kadınların başarı hikayelerine dikkat çekerek bu başarıların daha fazla duyulmasını ve genç kadınlar için örnek olmasını amaçlayan #SheMakes projesi, geleceğin lider kadınlarını çeşitli araç, eğitim ve mentorluk programları aracılığıyla destekliyor.

“#SheMakes: Geleceği Farklı Yaratanlar” projesine 35 yaş altında olup, teknoloji, dijital ekonomi, bilgisayar bilimi, matematik, girişimcilik, inovasyon, dijital sanat, tasarım, kodlama, oyun ve veri odaklı yaratıcı endüstriler gibi geleceği şekillendiren sektörlerden birinde kariyer hedefleyen veya halihazırda bu sektörlerden birinde çalışan kadınlar başvurabiliyor. Başvurular için aranan diğer özellikler ise meraklı, araştırmacı, problem çözücü, işbirliği ve iletişime yatkın, yaratıcı ve veri temelli düşünür olmak. Bireysel başvuruların yanı sıra ilgili kişiler de bu kriterlere sahip olduğunu düşündükleri isimleri aday gösterip başvuru yapabiliyor.

Başvurular, SWEATers Kurucusu Elif Boyner, Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu, MediaCat ve Digital Age Genel Yayın Yönetmeni Pelin Özkan, Doğan Holding/Hepsiburada Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı, TAZI Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Zehra Çataltepe, Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen, University of California-Riverside Elektrik, Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Prof. Mihri Özkan ve Hepsiburada Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner’in de yer aldığı seçici kurul tarafından değerlendirilecek. Kurulun belirleyeceği 35 yaş altı 15 kadın, yaratıcı ve teknik yetkinliklerin yanı sıra iletişim becerilerini de geliştirmek üzere kurgulanan kapsamlı eğitim programlarına katılmaya hak kazanacak.

Başvuru süreci 18 Aralık’a kadar devam edecek

#SheMakes projesinin başvuru süreçleri ile ilgili detaylara mediacat.com/shemakes adresinden ulaşılabiliyor. #SheMakes başvuruları site üzerindeki form üzerinden, başarı hikayelerine ilişkin video ve linkler de eklenerek, 18 Aralık 2020 tarihine kadar yapılabilecek. #SheMakes programına seçilecek 15 isim, 4 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.

Başarılarıyla genç kadınlar için rol model olan #SheMakes elçileri:

Proje kapsamında 15 başarılı kadın lider, projenin marka elçileri olarak genç kadınlara ilham verecek ve kendi kariyer yolculuklarına ilişkin detayları paylaşarak, geleceği şekillendirecek kadınlara ilham olacak. #SheMakes elçileri şöyle sıralanıyor: