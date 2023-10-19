SGK'dan Ev Hanımlarına Müjde: Çalışma Şartı Yok! Ev Hanımları için Emeklilik Şartları Neler?

SGK'nın ev hanımları için başlattığı emeklilik fırsatı, yeni gelişmelerle daha da cazip hale geliyor. Ev hanımları, uzun yıllar boyunca evdeki işlere harcadıkları zaman nedeniyle çalışma hayatından uzak kaldılar. Ancak artık belirli şartları yerine getirdiklerinde emekli olma fırsatına sahipler. Bu uygulama, ev hanımlarının eksik primleri yüzünden emeklilik haklarından mahrum kalmalarını engellemeyi amaçlıyor. İşte ev hanımlarını emekli yapacak bu fırsatın detayları.

Ev Hanımlarının Çalışma Zorunluluğu Yok!

SGK tarafından başlatılan bu uygulama, herhangi bir işte çalışma zorunluluğu olmadan sadece prim ödeyerek ev hanımlarının emekli olma imkanını sunuyor. Evlilik sonrası iş hayatına ara vermiş milyonlarca kadın, eksik primler nedeniyle emekli olamıyordu. Ancak bu uygulama sayesinde eksik primlerini tamamlayarak emekli olma fırsatı elde ediyorlar.

Bu uygulama, isteğe bağlı sigorta kapsamında değerlendiriliyor. İş hayatına girmeden, ilgili sigortalılık kolunda düşük prim ödemesi yaparak SGK üzerinden emeklilik hakkı elde edebilirsiniz. Ayrıca, gelir vergisine tabi olmamak ve yaşlılık aylığı almamak da emeklilik için aranan şartlar arasında bulunuyor.

Ev Hanımları İçin Emeklilik Şartları Nelerdir?

Ev hanımları için emeklilik fırsatı sunan SGK, belirli şartlara tabi tutuyor. Bu şartlar şunlardır:

Kadınların evlilik nedeniyle iş hayatına ara vermiş olmaları gerekiyor. Kadınların 25 yıl evli olmaları şartı aranmaktadır. Kadınların 50 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir.

1995 yılı ve öncesinde evlenmiş ve en az 25 yıl evli kalmış kadınlar, 50 yaşını doldurmuşlarsa, gelir vergisi mükellefi değillerse ve malullük veya yaşlılık aylığı almıyorlarsa, bu haktan yararlanabilirler. Bu şartları karşılamayan kadınlar maalesef bu emeklilik hakkından yararlanamayacaklar.

Ev Hanımlarına Emeklilik Başvurusu Nereye Yapılır?

İsteğe bağlı sigorta kapsamında emekli olmak isteyen ev hanımları, SGK'nın ilgili il ve ilçe müdürlükleri üzerinden başvurularını yapmalıdırlar. Başvuru sırasında gerekli şartları sağlayan kadınlar, primlerini ödeyerek emeklilik haklarını elde edebilirler.

SGK, ev hanımlarının emekli olabilmesi için aranan temel şartlarını karşılayan kadınları desteklemekte ve daha düşük primlerle emeklilik avantajları sunmaktadır. Normal şartlarda emekli olmak için 2008 yılından sonra iş hayatına başlayan kadınların 7.200 prim gününü doldurması gerekiyor. Ancak SGK, bu şartları sağlayan kadınlara daha düşük prim ödeme fırsatı sunuyor.

Emeklilik Hakkı Kazandığınızda Neler Olur?

Ev hanımları, emeklilik hakkını kazandıklarında düzenli olarak emekli maaşı almaya başlarlar. Bu maaş, ev hanımının prim ödemelerine göre hesaplanır. Emeklilik hakkı kazandıktan sonra, kadınlar kendilerini ekonomik olarak daha güvende hissederler ve yaşlılık dönemlerini daha rahat bir şekilde geçirebilirler.

Evde geçirilen yılların, emeklilik döneminde de bir değeri olduğunu vurgulayan bu uygulama, kadınların finansal geleceklerini daha iyi planlamalarına yardımcı oluyor. Ev hanımları, bu fırsat sayesinde kendi sosyal güvencelerini artırabilirler ve emeklilik dönemlerini daha güvende geçirebilirler. Bu uygulama, kadınların evdeki emeklerinin de toplumsal bir değere sahip olduğunu gösteriyor ve bu emeklerin karşılığını almalarını sağlıyor.