SGK'dan Erken Emeklilik Kolaylığı! Bu Hastalıkta Olanlar Direk Emekli Olacak..

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışma yaşamına devam edemeyen hastalara malulen emeklilik imkanı sunuyor. Malulen emeklilik, sağlık sorunları nedeniyle çalışamayacak durumda olan bireylere ekonomik destek sağlamak amacıyla uygulanır. Ancak bu haktan faydalanabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. İşte SGK'nın kabul ettiği hastalıklar listesi ve malulen emeklilik için gereken şartlar:

Malulen Emeklilik İçin Gerekli Şartlar:

Çalışma Süresi ve Prim Günü: Malulen emeklilik için en az 10 yıl (3600 gün) sigortalı çalışma süresi ve bu süre içinde en az 1800 gün prim ödeme şartı bulunmaktadır. Bu süre zarfında prim ödemelerinin düzenli olarak yapılmış olması önemlidir. Sağlık Raporu: Başvuru yapacak olan kişinin, sağlık kurulu tarafından en az %60 ve üstü çalışma gücü kaybına uğradığını gösteren resmi sağlık raporlarına sahip olması gerekmektedir. Bu sağlık problemi, sigortalı olunan dönemde ortaya çıkmış olmalıdır. Raporlar, resmi sağlık kuruluşlarından alınmalıdır. Sigorta Şartı: Başvuru yapan kişinin, SGK'nın 4A, 4B veya 4C sigorta koluna göre farklı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. 4A kapsamında çalışanlar için işten ayrılmış olması,

4B kapsamında çalışanların ticari faaliyetlerini sonlandırmış olması,

4C kapsamında çalışanların görevlerinden ayrılmış olması gerekmektedir.

SGK Tarafından Malulen Emeklilik Kapsamına Alınan Hastalıklar:

SGK, malulen emeklilik başvurularını değerlendirirken belirli hastalıkları kabul etmektedir. Kabul edilen hastalıklar şunlar olabilir:

Kanser (Çeşitli türlerde)

Beyin tümörleri, Parkinson sendromu, Serebral palsi

Zihinsel engeller (IQ 50 ve altı)

Psikolojik bozukluklar (Şizofreni, Bipolar bozukluk)

Ciddi görme ve işitme problemleri

Belirgin organ kayıpları (kol, bacak vb.)

Behçet hastalığı, Karaciğer sirozu, Kalp yetmezliği

Organ nakilleri (Kalp, böbrek, akciğer nakli vb.)

Bulaşıcı hastalıklar (Tüberküloz, AIDS)

Başvuru sahiplerinin bu hastalıklardan bir veya birkaçına sahip olmaları durumunda, ilgili sağlık kuruluşlarından alacakları resmi raporlarla SGK'ya başvurarak malulen emeklilik hakkından faydalanabilirler.

SGK tarafından sunulan malulen emeklilik hakkı, sağlık sorunları nedeniyle çalışma hayatını sürdüremeyen bireylere önemli bir ekonomik destek sağlamaktadır. Ancak başvuru sürecinin detaylarına dikkat edilmesi ve gerekli belgelerin eksiksiz olarak sunulması büyük önem taşır. Başvuru yapmadan önce SGK'nın güncel şartlarını ve hastalıklar listesini kontrol etmek faydalı olacaktır.