SGK Müjdeyi Verdi! Erken Emeklilik İçin Yaş Sınırı Düşüyor: İşte Detaylar

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca vatandaşı ilgilendiren erken emeklilik konusunda önemli bir açıklama yaptı. Bu yeni düzenlemeye göre, 45 ila 49 yaşları arasındaki çalışanlar için erken emeklilik imkanı doğuyor. Bu gelişme, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen vatandaşlar için büyük bir umut oluşturuyor.

SGK'nın açıkladığı yeni emeklilik düzenlemesi, on yıl süresince sigortalı kalma şartını içeriyor. Bu süre boyunca prim ödemesini düzenli olarak yapan vatandaşlar, 45 ile 49 yaşları arasında emeklilik hakkını elde edebilecekler. Bu önemli adım, hem emeklilik yaşını düşürüyor hem de prim gün sayısını azaltıyor.

Yeni Emeklilik Sisteminde Yaş İndirimi AK Parti hükümeti, seçim öncesinde emeklilik sistemi üzerinde çalışmalara başlamıştı ve seçim beyannamesinde bu konuya dikkat çekilmişti. Yeni emeklilik sistemi, vatandaşlara daha fazla rahatlık sunmayı amaçlıyor. Bu kapsamda, emeklilik yaşının düşürülmesi ve prim gün sayısının azaltılması bekleniyor.

Yeni düzenleme ile tamamlayıcı emeklilik sistemi de genişletilecek ve milyonlarca çalışanın erken emeklilik hakkı elde etmesi kolaylaşacak. Memurlar, Sosyal Sigortalılar (SSK) ve Bağ-Kur sigortalıları da bu düzenlemelerden faydalanabilecekler.

10 Yıl Prim İle 50 Yaş Altında Emeklilik SGK tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni emeklilik düzenlemesi ile 10 yıllık sigortalılık süresi yeterli kabul edilecek. Ayrıca, 3600 prim gününü dolduran vatandaşlar, 50 yaşın altında bile emekli olabilecekler. Bu düzenleme aynı zamanda kıdem tazminatını da devlet güvencesi altına alacak.

Düzenlemenin 1 Ekim tarihinde meclise sunulması bekleniyor. Meclis değerlendirmesinin ardından kabul edilmesi halinde yeni erken emeklilik düzenlemesi yasalaşacak ve milyonlarca çalışan için erken emeklilik fırsatı sunacak. Bu gelişmeler, emeklilik planları yapan vatandaşlar için önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor