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SGK merkezleri borçlanma başvuruları için yarın da mesai yapacak
Sosyal Güvenlik il müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik merkezleri, vatandaşların borçlanma başvuruları için yarın 09.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.
EKONOMİ 30.12.2022, 10:10
Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yapılan açıklamada, "Sosyal Güvenlik il müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik merkezlerimize yapılan borçlanma başvurularının yoğunluğu göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın borçlanma başvurularının alınması adına tüm Sosyal Güvenlik il müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik merkezlerimiz 31 Aralık Cumartesi 09.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecektir." ifadelerine yer verildi.
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