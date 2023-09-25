SGK İcra Dosyaları Patladı! SGK'nın Tahsil Edemediği Milyarlar: Sayıştay Raporu'nda Şok Detaylar

Sayıştay'ın en son yayınladığı denetim raporuna göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) için 2016-2022 yılları arasında açılan icra dosya sayısı 6.255.482 olarak kaydedilmiştir. Aynı dönemde, Kurum'un tahsil etmek zorunda olduğu toplam alacak miktarı 112.413.996.782 TL'ye ulaşmıştır. Bu yüklü miktardan SGK sadece yüzde 38.33'ünü, yani 43.093.821.221 TL'yi tahsil edebilmiştir.

İcra ve İflas Daireleri: Dosya Sayıları ve Artış Oranları

2022 yılı itibarıyla Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre, icra ve iflas dairelerindeki toplam dosya sayısı 33.275.632 olarak belirlenmiştir. 2016-2022 döneminde, bu sayıda yüzde 27'lik bir artış gözlemlenmiştir. Sayıştay'ın denetim raporunda belirtildiği gibi, icra memuru başına düşen dosya sayısı 5.000'i aşmıştır.

İcra Memurlarının Yükü ve İcra Dosyaları

Sayıştay'ın raporuna göre, icra memuru başına düşen dosya yükü oldukça fazla. 17 ilde bu sayı 5.000, 60 ilde ise 2.000 dosya olarak açıklanmıştır. Rapor, yetersiz icra memuru sayısının, dosyaların uzun süre sonuçlandırılamamasına ve tahsilat oranlarının düşük kalmasına neden olduğunu vurgulamaktadır.

7 Yılda Haczedilen Mal ve Gayrimenkul Sayısı

SGK, yüzde 38'lik bir haciz oranı ile 7 yılda toplamda 758.168 mal ve 450.406 gayrimenkul için haciz işlemi yapabilmiştir. Bu süreçte sadece 12.264 gayrimenkul ve 1.449 mal satışa çıkarılmıştır. Sayıştay, bu durumun icra tahsilat oranlarının düşük olmasında bir etken olduğunu değerlendirmektedir.

Haciz İşlemi Uygulanan Araçlar ve Sonuçları

Sayıştay raporunda, SGK'nın haciz işlemi başlattığı araç sayısı da açıklanmıştır. Kurum toplamda 781.956 araç için haciz işlemi başlatmış, ancak bu araçların sadece yüzde 4.42'si satışa çıkarılmıştır. Rapor, bu durumun araçların hacizli olmasına rağmen satılmamasının nedenini, her il müdürlüğünde farklı uygulamaların bulunmasına bağlamaktadır.