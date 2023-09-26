SGK Duyurdu! Erken Emeklilik Başlıyor! 54, 52, 53 Ve 51 Yaş Altı Olanlara Emeklilik Müjdesi Geldi…

SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu), erken emeklilik isteyen vatandaşlara yönelik yeni emeklilik koşulları ve tarihlerini duyurdu. Özellikle 51-54 yaş aralığındaki kişiler için önemli bilgiler içeren açıklama, emeklilik hayali kuran birçok insanı yakından ilgilendirecek.

Emekli olmak isteyen vatandaşların belirli bir süre sigortalı olmaları gerekmektedir. Ayrıca belirli bir yaşa ulaşma veya prim günü ödeme şartlarını yerine getirmeleri emeklilik için önemlidir. Ancak bazı koşullar altında emeklilik yaşı geri çekilebilir ve bu da erken emekliliğin önünü açabilir.

SGK tarafından açıklanan emeklilik takvimi şu şekildedir:

31.12.2008 ile 2009 tarihleri arasında 7100 gün prim ve 60 yaş şartı ile emeklilik mümkün.

09.09.19999 ile 31.12.2008 tarihleri arasında 7000 prim günü ve 60 yaş ile emeklilik başvurusu yapılabilir.

24.11.1998 ile 08.09.1999 tarihleri arasında 25 yıl sigortalılık süresi ve 5975 prim günü ile 58 yaşında emeklilik mümkün.

24.05.1997 ile 23.11.1998 tarihleri arasında 25 yıl sigortalılık ve 5.900 prim günü üzerinden 57 yaşında emeklilik hakkı elde edilebilir.

24.11.1995-23.05.1997 tarihleri arasında 25 yıl sigortalılık ve 5.825 prim günü ile 56 yaşında emeklilik mümkün.

24.05.1994-23.11.1995 tarihleri arasında 25 yıl sigortalılık ve 5.750 prim günü üzerinden 55 yaşında emeklilik başvurusu yapılabilir.

24.11.1992 ile 23.05.1994 yılları arasında 25 yıl sigortalılık ve 5.675 prim günü ile 54 yaşında emeklilik mümkün.

24.05.1991 ile 23.11.1992 tarihleri arasında 25 yıl sigortalılık ve 5.600 prim günü ile 53 yaşında emeklilik başvurusu yapılabilir.

24.11.1989 ile 23.05.1991 tarihleri arasında 25 yıl sigortalılık ve 5.525 prim günü ile 52 yaşında emeklilik hakkı kazanılabilir.

24.05.1988 tarihiyle 23.11.1989 tarihleri arasında 25 yıl sigortalılık ve 5.450 prim günü ile 51 yaşında emeklilik başvurusu yapılabilir.

24.05.1985 ile 23.11.1986 tarihi arasında 25 yıl sigortalılık ve 5.300 prim günü ile 49 yaşında emeklilik mümkün olabilir.

Erken emeklilik için başvuru yapacak kişiler, bu tarih ve koşulları dikkate alarak SGK'ya başvurularını yapmalıdır. Ayrıca kadınlar için doğum ve bebek bakımı süreleri, erkekler için askerlik borçlanması gibi bazı avantajlar da erken emekliliği destekleyen faktörler arasında yer almaktadır. SGK'nın belirlediği tarih ve koşullara uygun olarak yapılan başvurular sonucunda emeklilik hakkı elde edilebilir