Seyit Torun Fındık Üreticilerinin Sorunlarını Meclise Taşıyor

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun fındık üreticilerimize sağlanan alan bazlı ve tarımsal desteklerin ülkemizin ekonomik şartlarına uygun olarak yeniden belirlenmesi amacıyla araştırma önergesi verdi. Önergede fındık sektörünün buhranda olduğunu ifade eden Torun, üreticilerimize verilen desteklerin ise Türkiye’nin ekonomik gerçekliklerinden çok uzak bir anlayış içerisinde olduğunun altını çizdi.

Araştırma önergesinden öne çıkan bölümler:

“2009 yılından beri üreticilerimize verilen alan bazlı desteklerde 2014 yılından beri hiç artırım yapılmamıştır. 9 yıldır fındık için dekar başına 170 TL ödeme yapılmaktadır. Tarımsal destekler kapsamında çiftçimize 2022 yılında dekar başına 62 TL mazot ve 21 TL gübre olmak üzere toplam 83 TL ödenmekteyken 2023 yılında dekar başına 86 TL mazot ve 21 TL gübre olmak üzere toplamda 107 TL ödenecektir.”

“Türkiye’de mazot fiyatı son 1 yıl içerisinde yaklaşık yüzde 75, gübre fiyatları yüzde 11 oranında artış gösterirken tarımsal destekler kapsamındaki mazot ödemelerine yaklaşık yüzde 40 zam yapılmış, gübre ödemelerinde ise hiç artışa gidilmemiştir. 2014 yılından beri sabit olan alan bazlı destekler üreticilerimizi isyan ettirmektedir. Aradan geçen 9 yılda mazota yaklaşık yüzde 1000, gübreye ise yüzde 1500 zam gelmesine karşın alan bazlı desteklerde hiç artış olmamıştır. Türkiye genelinde olduğu üzere Ordu ve Doğu Karadeniz’de ekili alan miktarı ve ürün verimliliği gün geçtikçe düşmekte, çiftçimiz tarımdan çekilmektedir.”