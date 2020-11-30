Sevk Sonrası Reeskont Kredisi ile ihracatçılarımıza rahat nefes

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Küresel ekonomik belirsizliklerin içinde ülke olarak geldiğimiz şu noktada, hedef pazarları iyi analiz ederek, pazar dinamiklerine uygun hazırlık yaparak uzun vadeli bir ihracat stratejisi belirlemeliyiz. İhracatçılarımızın elini rahatlatacak, finansman imkanlarına kolay erişimlerini sağlayacak, teminat mektubu ve kredi sorunlarını çözecek yeni formüllere ihtiyacımız var. Bu yüzden Sevk Sonrası Reeskont Kredilerine yönelik önlemlerin alınması son derece önemli.” dedi.

Kredi koşulları cazip olursa, sigorta yaptıran ihracatçı sayısı ve sigortalı ihracatın artacağını söyleyen Eskinazi şöyle devam etti:

“Sigortalı ihracat arttıkça da sigorta poliçesinin teminat verilebilmesi imkanı sağlayan Sevk Sonrası Reeskont Kredi Programına olan talep artar ve teminat mektubuna ihtiyaç azalır. Bu yüzden Sevk Sonrası Reeskont Kredi limitlerinin artırılmasını, limit geri dönüşlerinin de daha hızlı olmasını talep ediyoruz. Türk Eximbank’ın ihracatçılarımızın yeni pazarlara girişini teşvik edeceğine, bu pazarlarda aktif ve güçlü kalabilmesi için daha fazla destek vermeye yoğunlaşacağına hiç şüphemiz yok. Süreçteki belirsizliği ancak dayanışma ile daha da güçlenerek, rahat bir şekilde atlatabiliriz.”

Sevk Sonrası Reeskont Kredileriyle ilgili öne çıkan başlıklar;

-Vadeli ihracat alacaklarının temlik almak suretiyle kredilendirilmesi işlemidir.

-Azami vade 360 gündür.

-Kredilendirilme oranları aşağıdaki gibidir;

Yurtiçi banka garantisi - %100

Kısa vadeli ihracat sigortası - %85

-İmalatçı firmalar, ihracatçı firmalar, imalatçı-ihracatçı firmalar kredi programından faydalanabilmektedir.

Süreç; vadeli mal satışının yapılması, sevk sonrası reeskont kredi talebinin Eximbank’a iletilmesi, Eximbank tarafından gerekli kontrollerin yapılarak işleme uygunluk vermesi, temlikname ve poliçenin düzenlenmesi, temlik ihbarı / kabulü, TCMB tarafından işleme uygunluk alınması, sevkiyatın yüzde 85’ininkredilendirilmesi, kredinin vadesinde geri ödenmesi, yüzde 15’lik kısmın iadesi şeklinde işlemektedir.

Başvuru belgeleri; Kredi talep formu, İngilizce fatura, gümrük beyannamesi, taşıma belgesi, satış sözleşmesi/proformafatura (Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Gürcistan, Rusya, Ukrayna, Belarus, Moldava ülkelerine yapılan ihracat işlemlerinde satış sözleşmesi zorunlu olarak alınmaktadır.), Akreditif metni MT700 (ve varsa değişiklik mesajı MT707), Römiz mektubu, Vade-Tutar Teyit Swift Mesajı.

Akreditif metni (MT700)

-Başvuruya konu akreditif Draft ve Sanction Clause (Yaptırım şartı) içermemelidir.

-Akreditif Irrevocable (Geri dönülemez) ve ödeme türü de Deferred Payment (Vadeli) olmalıdır.

Yurtiçi Banka Ödeme Teyidi (MT752/754/756)

-Teyitli akreditif işlemlerinde teyit bankasının ödemeyi vadesinde Türk Eximbank hesaplarına yapacağını taahhüt etmesi gerekmektedir.

Kredi kullandırım süreci

-Kredilendirme oranına göre iskonto faizi ve EFT masrafı kesilerek kredi tutarı kullandırım günü TCMB tarafından11.00’da açıklanan Döviz Alış Kuru üzerinden TL’ye çevrilerek firma hesabına aktarılır.

Geri ödeme işlemleri

Kredi ve Temlik Kapatma

-Alıcı firmalar ödemeleri fatura vadesinde Türk Eximbank hesaplarına yapmaktadır.

-Kredilendirme oranına göre kredi ve temlik kapatmaları yapılır.

-Kredilendirilmeyen yüzde 15 tutarlar döviz olarak ihracatçı firmaya iade edilir.

Kredilendirilmeyen faturalar

-Global temlik kapsamında kredilendirilmeyen fatura tutarı ihracatçı firmaya iade edilmektedir.

Faturaların vadesinde ödenmemesi durumunda;

-Söz konusu alıcıya yapılan yeni sevkiyatlara ilişkin başvurular işleme alınamamaktadır.

Kredi vadesine kadar alıcıdan ödeme olmaması durumunda;

-Kullandırım günü libor/euribor +3 faiz oranıyla gecikme cezası uygulanmaktadır.

Kredinin Kredi vadesini takip eden 30 gün içerisinde ödenmemesi durumunda;

-Dosya Sigorta Tazminat Müdürlüğü’ne devredilerek kredi riski kapatılmaktadır.