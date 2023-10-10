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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu

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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu
İstanbul serbest piyasada dolar 27,7330 liradan, avro 29,2920 liradan güne başladı. Serbest piyasada 27,7310 liradan alınan dolar, 27,7330 liradan satılıyor. 29,2900 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 29,2920 lira olarak belirlendi.

İstanbul serbest piyasada dolar 27,7330 liradan, avro 29,2920 liradan güne başladı. Serbest piyasada 27,7310 liradan alınan dolar, 27,7330 liradan satılıyor. 29,2900 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 29,2920 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 27,7030 lira, avronun satış fiyatı ise 29,2300 lira olmuştu.

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