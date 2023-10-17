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Serbest Piyasada Bugünkü Döviz Kurları

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Serbest Piyasada Bugünkü Döviz Kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle;

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİSALI
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD Doları27,879027,880027,917027,9180
Avro29,403029,404029,528029,5290
Sterlin33,845033,962034,000034,1170
İsviçre Frangı30,836030,990031,021031,1770
ANKARA
ABD Doları27,849027,929027,887027,9670
Avro29,363029,443029,488029,5680
Sterlin33,785033,995033,940034,1500

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