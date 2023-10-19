Serbest piyasada bugünkü döviz kurları
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|28,0140
|28,0150
|27,9950
|27,9960
|Avro
|29,5270
|29,5280
|29,5970
|29,5980
|Sterlin
|34,0970
|34,2140
|33,9900
|34,1070
|İsviçre Frangı
|31,2310
|31,3870
|31,1870
|31,3430
|ANKARA
|ABD Doları
|27,9840
|28,0640
|27,9650
|28,0450
|Avro
|29,4870
|29,5670
|29,5570
|29,6370
|Sterlin
|34,0370
|34,2470
|33,9300
|34,1400
Ekonomi