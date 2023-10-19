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Serbest piyasada bugünkü döviz kurları

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Serbest piyasada bugünkü döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBAPERŞEMBE
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD Doları28,014028,015027,995027,9960
Avro29,527029,528029,597029,5980
Sterlin34,097034,214033,990034,1070
İsviçre Frangı31,231031,387031,187031,3430
ANKARA
ABD Doları27,984028,064027,965028,0450
Avro29,487029,567029,557029,6370
Sterlin34,037034,247033,930034,1400

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