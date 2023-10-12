Şenay Araç: Fiyatı emlakçı değil mülk sahipleri yükseltiyor

Emlak sektöründe manüplatif ilan paylaşan 540 emlakçıya Ticaret Bakanlığı tarafından kesilen cezayı değerlendiren İstoç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Gayrimenkul Danışmanı Şenay Araç, cezaların dijital platformlardaki ilan takip eden Ticaret Bakanlığı’nın kısa süre içinde aynı mülkün fiyatının yükseldiğini tespit etmesinden kaynaklı olarak kesildiğini söyledi.

Bu durumun domino etkisi yaparak diğer mülk sahiplerinin de fiyatlarını artırmasına sebep olarak piyasayı suni olarak yükselttiğini ifade eden Şenay Araç, cezanın sadece emlakçılara kesilmiş olmasına dikkat çekti. Şenay Araç “Fiyatı yükselten emlakçı değil, mülk sahipleri. Mülkün ederini dolar bazlı değerlendiren mülk sahipleri kurdaki artışı gerekçe göstererek emlakçılardan kısa sürede fiyatı güncellemesini istiyor. Dolarla ilan girmek yasak olduğu için o da fiyatı yükseltmek durumunda kalıyor. Yoksa hiçbir emlakçı fiyatı yükseltmek istemez. Ancak ceza emlakçıya kesiliyor. Bugüne kadar ceza kesilen bir mülk sahibi olmadı” dedi.

Şenay Araç Demir soruna çözüm olarak emlakçıların mülk sahipleri ile portföyü alırken sözleşme yapmasını önerdi. Şenay Araç sözlerini şöyle sürdürdü:

“Haksız bir durum yaşanmaması için, emklakçı sözleşme yapsın, o sözleşmeye fiyatı, süreyi açıkça yazsın. Eğer mülk sahibi yükseltme isterse bu talimatı e-posta veya yazılı talimatla alsın ki ilerde bunu kanıtlayabilsin.”