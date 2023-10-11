Selçuk Geçer'den Döviz Yatırımcılarına Büyük Uyarı: Banka Hesaplarınız Tehlikede Olabilir!

Her hafta kişisel Youtube kanalında yaptığı piyasa değerlendirmeleriyle tanınan Selçuk Geçer, son değerlendirmesinde ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer'le ABD merkezli faiz baskıları üzerine derinlemesine bir analiz sundu.

Döviz Hesaplarına Ek Vergi Tehlikesi

Dövizin kısa süreli değer kazancı sonrası, döviz hesaplarına yönelik vergilendirme önerisi piyasadaki birçok yatırımcıyı endişelendirdi. Geçer, bu konudaki düşüncelerini şöyle ifade etti: "Eğer bu tür bir vergilendirme adımı atılırsa, birçok kişi parasını bankada tutmaktan vazgeçebilir. Bu da bankalar ve finansal piyasalar arasında olumsuz bir etkileşime yol açabilir."

Selçuk Geçer, yeni vergilendirme planının döviz piyasasındaki hareketleri nasıl etkileyebileceğine dair de bir analizde bulundu: "Döviz değerlerinin yüksek seyrettiği bu dönemde, böyle bir vergilendirme piyasada döviz alımlarını pahalılaştırabilir."

Piyasa Verileri ve Gelecek Beklentileri

Gökalp İçer, son dönemde piyasaları yakından ilgilendiren verilere dikkat çekti: "Son açıklanan veriler, beklentilerin çok üzerinde. Özellikle temmuz ve ağustos aylarına ait revize edilmiş veriler, piyasada olumlu bir hava yaratıyor. Bu verilere karşın, SİEMİ tarafından onaylanan kontratlar ve tahvil piyasasındaki hareketler, piyasalar için bazı riskleri de beraberinde getiriyor."

İçer, önümüzdeki döneme dair de bazı önemli öngörülerde bulundu: "Kasım 2023'te yapılacak toplantıda faiz artırımı beklentisi giderek artıyor. Önceden indirim beklentileri vardı, fakat bu durumun Eylül 2024'e sarkabileceğini düşünüyorum. Bu, piyasa için potansiyel bir risk olabilir."

Döviz hesaplarına yönelik olası bir vergilendirme, piyasada ciddi bir hareketliliğe yol açabilir. Selçuk Geçer ve Gökalp İçer'in analizleri, yatırımcıların bu konuda bilinçlenmelerine ve doğru stratejiler geliştirmelerine yardımcı olabilir. Piyasaların bu tür gelişmelere ne şekilde tepki vereceğini öngörmek her zaman kolay olmayabilir. Bu nedenle yatırımcıların, uzman görüşlerini dikkate alarak, kendi stratejilerini belirlemeleri büyük önem taşıyor.