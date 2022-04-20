Savunma sanayisinde ihracat hedefleri büyüyor
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Hep beraber el ele vererek 4 milyar doların çok üzerinde bir rakama erişmeyi hedefliyoruz. Bu sıçrayışı yavaş yavaş göreceğiz." dedi.
Türk savunma sanayisi, potansiyel pazarlardaki ihtiyaçlar doğrultusunda ihracat performansını 4 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyor.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) 2021 yılı Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, SSI'nın kurulduğu günden itibaren savunma sanayisi ekosisteminin en önemli paydaşlarından biri olduğunu söyledi.
Başkanlık olarak sektörde sürdürülebilir bir büyümeyi muhafaza etmek üzere ihracatın artırılması için gayret gösterdiklerini ifade eden Demir, ihracatı uluslararası iş birliği ekseninde değerlendirdiklerini ve salt ticaret konusu olarak da görmediklerini vurguladı. Demir, şöyle konuştu:
"Şirketlerimiz ticari anlamda satış, pazarlama yapmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde faaliyet gösterirken, bizler de bunun altlığını hazırlamak üzere ülkelerle ikili savunma sanayisi iş birliği anlaşmalarını yürütüyoruz, imzalamaya devam ediyoruz. Son örneklerini vermek gerekirse Irak, Nijerya ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti. İmzaladığımız savunma sanayisi iş birliği anlaşması sayısı 82'ye ulaştı. Müzakereye devam ettiğimiz ülkelerle birlikte dünyanın tamamına yakınıyla bu hukuki zemini test etmeyi hedefliyoruz. Bu hukuki zemin bize gerçekten önemli bir altlık oluşturacaktır."
Türkiye'nin artık emeklemekten yürümeye başlayan hatta koşmaya hazır hale gelen savunma sanayisiyle ihracat pazarında önemli rol oynamaya başlamasını beklediklerini dile getiren Demir, bu konuda el birliğiyle yeni stratejiler ve yaklaşımlar oluşturulması gerektiğini söyledi.
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