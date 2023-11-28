Satış tutkusu tüketicilere karşı: Kazanan kim oldu?

Özellikle Kara Cuma online satışları 2022 yılında %3,5 artarak 65,3 milyar dolara ulaştı. Ayrıca, Salesforce'un satış özeti anketine göre, tüketiciler tatil sezonu boyunca küresel olarak 1,14 trilyon dolar online harcama yaptı. Bunu göz önünde bulunduran Kaspersky, kullanıcıların Kara Cuma ve Siber Pazartesi gibi büyük satış etkinlikleriyle ilgili davranış ve alışkanlıklarını araştırdı.

Yeni Kaspersky araştırması, alışverişlerin %90'ının Kara Cuma ve Siber Pazartesi sırasında gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Ayrıca, takipçilerin yarısından fazlasının (%58) favori influencer'larının ve çevrimiçi blog yazarlarının önerdiği özel fırsatları almaya çalışması nedeniyle sosyal medyanın satış sonuçlarına beklenmedik derecede büyük bir katkı sağladığı ortaya çıktı. Aynı zamanda, kullanıcıların %40'ı arkadaşlarından veya aile üyelerinden tavsiye aldıklarında planlanmamış bir şey satın almaya eğilim gösteriyor.

Kadınlar gelişigüzel alışverişe erkeklerden daha fazla yatkın. Erkeklerin %17'sine kıyasla kadınların %22’si Kara Cuma ve Siber Pazartesi günlerinde gelişigüzel alışveriş yapacaklarını söylüyor. Yaşları 25 ila 34 arasında olanlar bu eğilimde öne çıkıyor. Bu yaş gurubunda gelişigüzel alışveriş yaparım diyenlerin oranı %23 ve diğer yaş ortalamalarının üzerinde.

Katılımcılar için büyük satış etkinliklerinin önemine gelince, katılımcıların %71'i en iyi fırsatları elde etmek için Kara Cuma veya Siber Pazartesi gibi büyük etkinlikleri beklemeye hazır. Tüketicilerin %75'i ise fiyat indirimleri ve özel fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmayı umarak büyük alışverişlerini önceden planlamak için bu etkinliklerin öncesinden faydalandıklarını söylüyor.