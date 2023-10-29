Sanayi ve teknolojide yeni asrın şifresi "yerlilik ve millilik"

Kacır, Cumhuriyet'in 100. yılı ve Türkiye'nin otomobili Togg'un banttan indirilişinin birinci yıl dönümü dolayısıyla Togg'un direksiyonuna geçti ve yolculuk esnasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Küresel marka olmayı hedefleyen Togg'un 2024'te Avrupa pazarlarına ihracatı için hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını aktaran Kacır, "Kazakistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Toplantısı yapılacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e Togg hediye edecek." ifadelerini kullandı.

Kacır, Türkiye'nin kalkınma perspektifinde rotasının, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat olduğuna dikkati çekerek, bunu başarmak için gerekli bileşenlerden birinin finansmana erişim olduğunu vurguladı.

"Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi" programı kapsamında firmalara destek verdiklerini anımsatan Kacır, şöyle devam etti:

"Bu destekleri daha da artıracağız. Cumhuriyet'in 100. yılında 220 binden fazla çalışanımızla bir AR-GE ordusu inşa ettik. Biz finansman imkanlarının büyümesinden ve finansmana erişimin kolaylaşmasından Türk sanayi ve teknoloji girişimleri adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde yatırımlara yönelik krediler kapsamında yine Hazine ve Maliye Bakanlığı ile, TCMB ile yeni adımlar atacağız. TCMB'nin yatırım taahhütlü avans kredileri var. Önümüzdeki dönemde bu kredilerin Türkiye'nin yüksek ve orta yüksek teknoloji yatırımlarına yönelik çalışmalarını hızlandırması adına adımlar atacağız. İlerleyen dönemde Togg gibi milli markalar ve kilit teknoloji girişimleri çıkaracağız."