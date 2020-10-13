Sanayi üretimindeki artışta OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi Üretim Endeksi'nde ağustos ayındaki yıllık yüzde 10,4 artışla Türkiye'nin OECD'de 1'inci, dünyada 2'nci sırada olduğunu bildirdi. Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı ağustos ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi.
Sanayi Üretim Endeksi'nde ağustos ayındaki yıllık yüzde 10,4 artışla "Türkiye'nin OECD'de 1'inci, dünyada Singapur'dan sonra 2'nci sırada olduğuna" dikkati çeken Albayrak, perakende satış hacmi endeksinin yıllık bazda yüzde 5,8, sektörel ciro endeksinin de yüzde 23,5 yükseldiğini belirtti.
Bakan Albayrak, "İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.