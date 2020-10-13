Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar salgın koronavirüs survivor korona corona
Türkiye'de son 24 saatte 1632 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 62 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 1632...
Mahkeme Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetti
Mahkeme Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer...
Sanayi üretimindeki artışta OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz
Sanayi üretimindeki artışta OECD'de 1,...
FETÖ'nün Hava Kuvvetlerindeki 'mahrem' yapılanmasına operasyon
FETÖ'nün Hava Kuvvetlerindeki 'mahrem' yapılanmasına...
Teröristlerin hesaba çekilmesi en acil hukuk ihtiyacıdır
Teröristlerin hesaba çekilmesi en acil...

Sanayi üretimindeki artışta OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sanayi üretimindeki artış ile ilgili, "OECD'de 1'inci, dünyada 2'nciyiz." ifadelerini kulandı.

Sanayi üretimindeki artışta OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat AlbayrakSanayi Üretim Endeksi'nde ağustos ayındaki yıllık yüzde 10,4 artışla Türkiye'nin OECD'de 1'inci, dünyada 2'nci sırada olduğunu bildirdi. Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı ağustos ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi. 

Sanayi Üretim Endeksi'nde ağustos ayındaki yıllık yüzde 10,4 artışla "Türkiye'nin OECD'de 1'inci, dünyada Singapur'dan sonra 2'nci sırada olduğuna" dikkati çeken Albayrak, perakende satış hacmi endeksinin yıllık bazda yüzde 5,8, sektörel ciro endeksinin de yüzde 23,5 yükseldiğini belirtti. 

Bakan Albayrak, "İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.