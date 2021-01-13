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Sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 11 yükseldi

Sanayi üretim endeksi, Kasım 2020'de aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 11 yükseldi.

Sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 11 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 Kasım ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, geçen yıl kasımda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019'un aynı ayına göre yüzde 11 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 8,7 artış oldu.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Kasım 2020'de madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,5 artış gösterdi.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yıl kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 arttı.

Söz konusu ayda, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,3 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,5 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 azaldı.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin Kasım 2020'de, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artmasını bekliyordu. Kasımda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 8,3 artacağı öngörülmüştü.

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