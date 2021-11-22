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Sakarya Gaz Sahasında 2022'nin baharında ilk kaynağı yapacağız
Sakarya Gaz Sahasında 2022'nin baharında...

Sakarya Gaz Sahasında 2022'nin baharında ilk kaynağı yapacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Sakarya Gaz Sahasında mühendislik çalışmaları tamamlandı, boruların siparişini verdik. 2022'nin baharında suyun altına boruları yerleştirerek ilk kaynağı yapacağız." dedi.

Sakarya Gaz Sahasında 2022'nin baharında ilk kaynağı yapacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya’da “11. Türkiye Enerji Zirvesi”nde yaptığı konuşmada, "Sakarya Gaz Sahasında mühendislik çalışmaları tamamlandı, boruların siparişini verdik. 2022'nin baharında suyun altına boruları yerleştirerek ilk kaynağı yapacağız." dedi.

Dönmez, kış saati uygulamasına ilişkin, "Kış saati uygulamasına başladığımız 2016'dan beri toplam elektrik tasarrufu 6,82 milyar kilovatsaat oldu. Bu tasarrufun parasal karşılığı ise yaklaşık 6 milyar lira." değerlendirmesinde bulundu.

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