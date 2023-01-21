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"Sakarya Endüstri Bölgesi" ilan edildi
Sakarya'nın Karasu ilçesinde belirlenen alanın "Sakarya Endüstri Bölgesi" ilan edilmesine karar verildi.
EKONOMİ 21.01.2023, 18:57
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Karasu'da belirlenen alan "Sakarya Endüstri Bölgesi" ilan edildi.
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