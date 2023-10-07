Sadece 31 Ekim'e Kadar: Garanti Bankası Faizsiz Nakit Avans Kampanyası!

Garanti Bankası, finansal ihtiyaçlarınızı hızla karşılamak adına taksitli nakit avans kampanyasını başlattı. Banka, 15 bin liraya kadar olan nakit ihtiyaçlarınıza faizsiz bir çözüm sunuyor. Peki, bu avantajlı kampanyanın şartları ve son başvuru tarihi hakkında bilgiler ne?

Garanti Bankası Taksitli Nakit Avansın Detayları

Sıfır Faizle 15.000 TL Nakit Avans İmkanı

Garanti Bankası, acil nakit ihtiyaçlarınıza yanıt olarak 15 bin TL'ye kadar olan miktarlarda faizsiz taksitli nakit avans kullanım hakkı sunuyor. Bankanın "Aldığınızı Geri Verin" prensibiyle sunulan bu avantajlı fırsat, mali yüklerinizi hafifletiyor.

Başvuru İçin Son Gün: 31 Ekim

Garanti Bankası, müşterilerine ekonomik kolaylık sağlamak amacıyla 15.000 TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans fırsatını sunuyor. Fırsattan yararlanmak isteyen bireyler için belirlenen son başvuru tarihi 31 Ekim'dir.

Başvuru Süreci ve Kullanım Şartları

Başvuru Kanalları: Kampanyadan yararlanmak isteyenler, Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA İnternet ve BonusFlaş platformları üzerinden kolaylıkla kredi kartı başvurusu gerçekleştirebilirler.

Başvurunuz Onaylandığında: Kredi kartı başvurunuz onaylandığında, belirlediğiniz şifre ile birlikte 30 Kasım 2023 tarihine kadar faizsiz taksitli nakit avansınızı kullanabilirsiniz.