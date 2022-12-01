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Sabancı Vakfı Filantropi Semineri İklim Acil Durumu’na Odaklandı

Sabancı Vakfı’nın 2007 yılından beri gerçekleştirdiği Uluslararası Filantropi Semineri’nde bu yıl, iklim acil durumu ile mücadelede filantropinin rolü ve bu kapsamda atılacak somut adımlar ele alındı.

EKONOMİ 01.12.2022, 14:42
Sabancı Vakfı Filantropi Semineri İklim Acil Durumu’na Odaklandı

Sabancı Vakfı’nın 2007 yılından bu yana sivil toplum alanındaki yeni yaklaşımları tartışmak amacıyla düzenlediği Uluslararası Filantropi Semineri, 15. yılında “Konumuz Doğal Olarak İklim” başlığı ile gerçekleşti. Sabancı Center’da düzenlenen seminerde “İklim acil durumunda filantropinin rolü nedir?”, “Bu mücadelede sivil toplum kuruluşları hangi somut adımları atmalı?”, “İklim acil durumunda gençlik aktivizmi neden önemli?” gibi soruların yanıtları arandı. 

Sivil toplum, özel sektör ve kamu temsilcilerini konunun uluslararası alandaki uzmanlarıyla buluşturan Uluslararası Filantropi Semineri’nin moderatörü televizyon programı yapımcısı, sunucu ve doğa aktivisti Güven İslamoğlu oldu. 

15. Sabancı Vakfı Uluslararası Filantropi Semineri’nde iki panel düzenlendi. Good4Trust’ın kurucusu çevrebilimci Uygar Özesmi’nin moderatörlüğünde gerçekleşen “İklim Acil Durumunda Filantropinin Rolü” panelinde 600 filantropi kuruluşunun dahil olduğu Philanthropy For Climate kampanyasına liderlik eden Alice Amorim, Foundations 20 Platformu’nun Genel Sekreterliğini yürüten Stefan Schurig ve İstanbul Politikalar Merkezi’nde Kıdemli Uzman ve İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü olarak görev yapan Ümit Şahin iklim acil durumu ile ilgili görüşlerini katılımcılarla paylaştı.

Seminerin, Eğitim Reformu Girişimi’nin Eğitim Gözlemevi Koordinatörü ve Roots&Shoots Türkiye’nin Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Meltem Arık moderatörlüğünde gerçekleşen “İklim Acil Durumunda Gençlik Aktivizmi” panelinin konuşmacıları arasında ise; 17 yaşındaki değişim aktivisti Melisa Akkuş, iklim elçisi Resul Hüseynzade ve Sabancı Üniversitesi Doğal Yaşamı Koruma Kulübü’nden Alperen Davran yer aldı. 

Seminerde ayrıca dünyanın önde gelen etologlarından Jane Goodall’ın Sabancı Vakfı Uluslararası Filantropi Semineri için hazırladığı, doğal hayatı koruma konusunda ilham veren video mesajı yayınlandı. 

“İklim acil durumu gündemi sürekli işgal etmeli”

 Seminer kapsamında Güven İslamoğlu ile açılış oturumunu gerçekleştiren Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “İklim acil durumu için çok kritik bir dönem içerisindeyiz. Bu yüzden Vakıf olarak bu konunun gündemi sürekli işgal etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Her toplumsal meselede olduğu gibi iklim acil durumunda da kolektif etki yaratabilmenin önemi mühim. Başta filantropi kuruluşları olmak üzere herkesi bu konuda sorumluluk almaya ve birlikte harekete geçmeye davet ediyoruz. Zira başka bir dünyamız yok. Çağımızın sorunlarının çözümüne katkı sağlamak ve bu yolla toplumsal gelişmeyi hızlandırmak için herkesin üzerine düşen birtakım sorumluluklar var. Sabancı Vakfı olarak biz de ‘Bu topraklardan kazandıklarımızı bu toprakların insanlarıyla paylaşmak’ ilkesiyle yarım asra yakın bir süredir hayırseverlik faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 7’den 70’e herkese ulaşmak için her gündem maddemizin alt başlıklarına mutlaka iklim ile ilgili yönlendirici maddeler ekliyoruz. Bu yıl da Filantropi Semineri’nde ana gündemimizi bu kapsamda iklim acil durumu olarak belirledik.” dedi.  

“Doğanın Öfkesi” İpek Nisa Göker ile Notalara Döküldü

 Seminerin açılışında tüm sesleri notasıyla beraber duymak gibi üstün bir müzik yeteneğine sahip 8 yaşındaki piyanist ve besteci İpek Nisa Göker iklim acil durumu ile ilgili kendi bestelerini çaldı.

Doğada, sokakta ve hatta günlük yaşantısında bile duyduğu sesleri kendince yeniden yorumlayarak besteler üreten İpek Nisa Göker, ülkemizin en genç yetenekleri arasında gösteriliyor.

Murat Germen’den Küresel İkaz Fotoğraf Sergisi 

 15. Sabancı Vakfı Uluslararası Filantropi Semineri bu yıl Murat Germen’in Küresel İkaz fotoğraf sergisine de ev sahipliği yaptı. İsmi İngilizcedeki küresel ısınma (global warming) kelimesinden türetilerek “Global Warning” olarak belirlenen sergi, Murat Germen’in kuzey coğrafyasında iklim krizinin etkilerinin daha görünür olduğunu fark etmesiyle Svalbard Adası ve Grönland’da çektiği fotoğraflardan oluşuyor. Germen, sergisiyle iklim krizinin etkilerini görünür kılmayı amaçlıyor ve insanları harekete çağırıyor.

Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
#15. Sabancı Vakfı Uluslararası Filantropi Semineri #ekonomi #İklim
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