Rusya, Ukrayna ve Kazakistan turizm acentelerinin yeni destinasyonu “İstanbul”

İstanbul’un en büyük oteli Hilton İstanbul Bomonti, 25-29 Eylül tarihleri arasında Rusya’nın 30 şehri ile Ukrayna ve Kazakistan’dan 400’e yakın tur operatörünün katılımıyla gerçekleşen Grand İstanbul Opening etkinliğine ev sahipliği yaptı. Pegas Touristik şirketi tarafından, yeni açılacak İstanbul destinasyonunun tanıtımı amacıyla düzenlenen etkinlik, katılımcılara İstanbul’un eşsiz güzelliklerini keşfetme imkanı sundu.

25 Eylül Cuma günü Nordwind Havayolları ile Moskova’dan İstanbul’a gelen turizm acente temsilcileri, etkinliğin düzenlendiği İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center’daki açılış yemeğine katıldılar. 400’e yakın tur operatörünün katıldığı gecenin açılış konuşmasında söz alan Hilton İstanbul Bomonti Genel Müdürü Bülent Tarlan, Rusya’dan, Ukrayna’dan ve Kazakistan’dan gelen acente temsilcileriyle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek “Deneyimin her şeyden önce geldiği turizmde ‘yeni normal’i sağlık ve güvenlik protokolleri üzerine kuruyoruz. Bu yeni dönemde Hilton’un tüm dünyadaki otellerinde aynı anda hayata geçirdiği Hilton CleanStay ve Hilton EventReady uygulamaları bir hayata dönüş projeleridir, bu nedenle bu projelerimizi son derece önemsiyoruz. Hastane titizliğinde aldığımız önlemlerle misafirlerimize en güvenli konaklama sunmayı amaçlıyoruz” dedi. Tarlan, Pegas Touristik şirketi tarafından yeni destinasyon olarak eklenen İstanbul’la ilgili ise “Hilton olarak uzun yıllardır kurumsal sorumluluk stratejimizin bir parçası olan “bir amaç için seyahat” ile küresel seyahat ve turizmi sürdürülebilir kılmak için çalışıyoruz. Bu açıdan bakıldığında İstanbul, tarihi binlerce yıl öncesine dayanan, üç büyük imparatorluğa ev sahipliği yapmış dünyanın en özel şehirlerinden biri olarak seyahat severlere bir amaçtan çok daha fazlasını vadediyor; acentelerin gözde destinasyonu olmayı sonuna kadar hak ediyor” dedi.