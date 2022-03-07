Rusya-Ukrayna savaşı dünyanın en büyük buğday ithalatçısı Mısır'ı vurdu

Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesinin ardından Mısır, buğday ithalatında sıkıntılar yaşamaya ve buna bağlı olarak ekmek ve un fiyatlarında ciddi artışlara sahne olmaya başladı.

EKONOMİ 07.03.2022, 22:08
Rusya-Ukrayna savaşı dünyanın en büyük buğday ithalatçısı Mısır'ı vurdu

Dünyanın en büyük buğday ithalatçısı olan Mısır, buğdayının çoğunu mevcut çatışmanın tam göbeğindeki ülkelerden yani Rusya ve Ukrayna'dan temin ediyor.

Doğu Avrupa'daki mevcut krizi büyük bir dikkat ve endişeyle izleyen Mısır'dan, savaşın ülke ekonomisine ve buğday ithalatına yapacağı etkilere yönelik açıklamalar geliyor.

Ekmeğin fiyatı yüzde 50 arttı

Mısır Maliye Bakanı Muhammed Muit, dün yaptığı açıklamada, dünya genelinde buğday fiyatlarındaki artışın mevcut bütçede ithalat maliyetini 770 ila 960 milyon dolar kadar artıracağını belirtti.

Yerel piyasaya bakıldığında, Mısır'da bir ton unun fiyatında kaydedilen artış sonrası ekmeğin fiyatının da son iki günde yüzde 50 zamlandığı görülüyor.

Küçük bir somun ekmeğin satış fiyatı 50 kuruştan 75 kuruşa, büyük bir somun ekmeğin fiyatı da 1 cüneyhten 1,5 cüneyhe yükseldi.

Yıllık ortalama 44 milyon tonla dünyanın en büyük buğday ihracatçısı konumundaki Rusya ile 17 milyon tonla en büyük beşinci buğday ihracatçısı durumundaki Ukrayna arasında devam eden savaş, buğday fiyatlarında hızlı ve büyük bir artışa neden oluyor.

Kuzey Afrika ülkesi Mısır ise yıllık ortalama 13,8 milyon tonla dünyanın en büyük buğday ithalatçısı konumunda. Mısır'ın yurt içi buğday tüketimi ise yıllık 22 milyon ton civarında.

Mısır hükümeti geçen hafta Rusya ve Ukrayna dışındaki ülkelerden buğday ithalatının yollarını araştırdığını açıkladı. Hükümet ülkenin buğday ihtiyacının karşılanması için alternatif ülke olarak Romanya'nın devreye sokulacağını bildirdi. Ramazan ayının da yaklaşmasıyla buğday ithalatında yaşanan sıkıntılar ülkedeki endişeleri artırıyor.

Art arda gelen zamlar

Kahire Ticaret Odası Fırıncılar Birliğine göre, yerel piyasada bir ton unun fiyatı, 3 Mart Perşembe akşamı Rusya-Ukrayna savaşının yansımaları nedeniyle bir seferde yaklaşık 2 bin cüneyh (128 dolar) arttı.

Şubat 2022'nin ortasında 9 bin cüneyh (577 dolar) olan bir ton unun fiyatı, şubat sonunda 11 bin cüneyhe (705 dolara) yükseldi.

Mısır Tedarik ve İç Ticaret Bakanı Ali Musaylihi, geçen hafta yaptığı açıklamalarda, sübvansiyonlu ekmek fiyatlarındaki kademeli artışın incelendiğini ayrıca sayıları 25 milyona ulaşan desteğe en çok ihtiyaç duyan kesimin belirlendiğini ifade etmişti.

Mısır, Rusya'dan yıllık 8 milyon ton, Ukrayna'dan da 4 milyon tondan fazla buğday ithal ediyor. Bu da buğday girdisi konusunda sıkıntı çeken Mısır'ın geç olmadan, yılda 13 milyon ton buğday sağlayabileceği başka kaynak arayışına girmesi gerektiği anlamına geliyor.

Buğday fiyatlarındaki artış, Rusya ve Ukrayna'nın istikrarlı ihracatı sürdürememesinden değil, petrol fiyatlarının artmasıyla nakliye ücretlerine art arda yapılan zamlardan kaynaklanıyor. Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 129,85 dolardan işlem görüyor.

Rusya-Ukrayna savaşından bir hafta önce Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, hükümetin ekmek sübvansiyonlarıyla ilgilendiğini ve yoksul grupları etkilemeyecek şekilde halka verilen desteği gözden geçireceklerini söylemişti.

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