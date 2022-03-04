Rusya, Türkiye dahil 9 ülkeden sebze ithalatını artırıyor
Rusya Gıda Güvenliği Kurumundan (Rosselkhoznadzor) yapılan açıklamada, 9 ülkeden sebze ithalatının artırılacağı belirtildi.
EKONOMİ 04.03.2022, 22:08
Türkiye'den ilave domates, biber, kabak ve patlıcan ithal edileceğine işaret edilen açıklamada, "İlgili ülkelerin tüm topraklarından, önceki ithalat kısıtlamalarının kaldırılarak sebze ithalatına devam edilmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Rosselkhoznadzor tarafından yayımlanan listede, Türkiye'nin yanı sıra, Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Mısır, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan bulunuyor.
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