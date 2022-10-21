Rusya doğal gaz ihracatında Avrupa'nın boşluğunu telafi etmekte zorlanıyor

Bunun yüzde 83'ü Avrupa ve Türkiye'ye sevk edilirken, yüzde 13'ü Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine, yüzde 4'ü ise Çin'e gönderildi. Avrupa'nın geçen yıl ithal ettiği toplam doğal gaz miktarında ise Rusya'nın payı yüzde 40 düzeyindeydi.

Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından ise Rusya'nın boru hatları üzerinden Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatları hızla azalmaya başladı.

Avrupa'ya Rus gazı sevkiyatlarında kullanılan ana hatlardan Kuzey Akım boru hattında faaliyetler gerekli bakımların yapılamadığı gerekçesiyle ağustos sonunda dururken, inşaatı tamamlanan Kuzey Akım 2 hattı ise Ukrayna'daki savaş nedeniyle faaliyete alınmamıştı.

Her iki hatta da 26 Eylül'de patlamalar yaşanmış, doğal gaz sızıntıları meydana gelmişti.

Gazprom'un Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatında kritik role sahip bir başka boru hattı olan Yamal-Avrupa da artık yaptırımlar nedeniyle atıl duruma düşerken, şirketin, Ukrayna'nın, Sohranovka adlı doğal gaz dağıtım noktasından sevkiyatları da 10 Mayıs'ta durmuştu.

Söz konusu giriş noktasının kapanmasıyla şirketin Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderdiği doğal gaz miktarı 10 Mayıs'a kıyasla yaklaşık yüzde 50 azaldı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 9 Eylül'de yaptığı açıklamada, Rusya'nın Avrupa doğal gaz ithalatındaki payının yüzde 40'tan yüzde 9'a düştüğünü bildirmişti.

Öte yandan Gazprom'un doğal gaz ihracatı da yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 gerileyerek 86,9 milyar metreküpe düştü.

Rusya'nın ana hedef pazarı Çin

Rusya, pazar payının önemli oranda düştüğü Avrupa'yı başta Çin olmak üzere Asya piyasasına gerçekleştireceği doğal gaz sevkiyatlarıyla telafi etmeyi planlıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Nisan'da gerçekleştirdiği konuşmada, "Enerji kaynaklarının batıya tedariki azalacak. Bu nedenle adım adım ihracatımızı hızla büyüyen güney ve doğu piyasalarına yönlendirmemiz önemli." ifadelerini kullanmıştı.

Doğal gaz ihracatında Avrupa'ya önemli oranda bağımlı durumdaki Rusya'nın Asya'ya yönelik tek ihracat boru hattı Sibirya'nın Gücü ise tam kapasiteye henüz ulaşmadı.

Tam kapasiteye ulaştığında Rusya'dan Çin'e bu hat üzerinden yılda 38 milyar metreküp doğal gaz sevk edilmesi planlanırken, söz konusu hacim savaş öncesinde Avrupa'ya gönderilen yılda ortalama 150 milyar metreküp gazın ancak yüzde 25'ine tekabül edebiliyor.

Gazprom'un Çin'e yönelik planladığı ve Sibirya'nın batısında kalan gaz sahalarından faydalanmak istediği Sibirya'nın Gücü 2 boru hattının ise ancak 2030 faaliyete geçmesi bekleniyor.

Rusya'nın Avrupa'ya yönelik sevkiyatlarını doğudaki ülkelere yönlendirebilmesi için ülkesinin Batı bölgelerindeki doğal gaz altyapısıyla gerekli bağlantıların bulunmaması da bir başka sorun olarak ön plana çıkıyor.

Uzmanlar, Rusya'nın batısında kullanılan sahaların doğu istikametlerine yönlendirilebilmesi için önemli boru hatları yatırımlarının yapılması gerektiğini, bunun için de yine başta Çin olmak üzere uluslararası ortaklara ihtiyaç duyulduğuna işaret ediyor.