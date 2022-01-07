Rezervasyonlar turizm yatırımlarını pozitif etkiledi

Salgına rağmen geçen yıl 29 milyon yabancı turist tatil için Türkiye'yi ve bunun 9 milyon 94 bini de Antalya'yı tercih etti. Güvenli Turizm Sertifika programı ile "sağlıklı ve keyifli" tatilin adresi olan Türkiye'de, yabancı turist rezervasyonları, bu sezon için umutları artırdı. Sektör temsilcileri bu yıl için 2019'daki yabancı turist sayısına ulaşmayı hedefliyor.

"Türkiye'nin turizmde geleceği çok açık"

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin,, salgından en fazla seyahat endüstrisinin etkilendiğini söyledi.

Türkiye'nin süreci başarılı şekilde yönettiğini ifade eden Narin, kamu ve özel sektörün güzel bir iş birliğine imza attığını kaydetti.

Kapalı olan otellerde gelecek sezonlar için yenileme çalışmaları yapıldığını dile getiren Narin, "İki senelik bir duraksamamız oldu ama birçok yatırımcımız, 2022, 2023 ve 2024 sonrası büyük gelişimi hissettikleri için yenileme, modernizasyon konusunda kredilere başvurdular." dedi.