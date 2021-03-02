Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona koronavirüs survivor Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz
Türkiye'de 11 bin 837 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 11 bin 837 kişinin...
İstanbul'da kamu kurumlarının yeni mesai saatleri belirlendi
İstanbul'da kamu kurumlarının yeni mesai...
Savunma Sanayii İcra Komitesinden 'tam bağımsız savunma sanayii' hedefi vurgusu
Savunma Sanayii İcra Komitesinden 'tam...
Dokunulmazlık güvencesinin kalkmaması lazım
Eylem Planımızın nihai amacı, yeni ve sivil bir anayasadır
Eylem Planımızın nihai amacı, yeni...

Restorasyon ihalesi tamamlanan tarihi Uzunköprü'nün onarımına başlanacak

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan tarihi Uzunköprü'nün onarımına kısa süre içerisinde başlanacağını bildirdi.

Restorasyon ihalesi tamamlanan tarihi Uzunköprü'nün onarımına başlanacak

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, yaptığı yazılı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile yaptıkları görüşmeler sonucu tarihi Uzunköprü'nün ihale sürecinin tamamlandığını belirtti.

Tadilat işlemlerinin köprü girişine şantiyenin kurulması sonrası başlayacağını ifade eden İba, Uzunköprü'nün hak ettiği değere kavuşacağını vurguladı.

Edirne'nin hangi sorunuyla ilgili Ankara'da girişimde bulunsalar hep olumlu yanıt aldıklarını anlatan İba, şunları kaydetti:

"Verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Ne zaman Edirne ile ilgili bir proje için Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza gitsek müjdeli haberlerle döndük. Bizleri hiçbir zaman boş çevirmediler. Trakya'mız ve Edirne'mizin daha iyi noktalara gelmesi ve hak ettiği hizmetleri alması adına proje ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Göreve geldiğimiz günden bugüne bizlere her daim destek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan'a ve Uzunköprü'müzün onarılması konusunda sürecin her aşamasını takip edip, hızlandıran ve bizleri bilgilendiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na Edirne'mizdeki vatandaşlarımız adına canıgönülden teşekkür ediyorum. Edirne'mize hayırlı olsun."

Tarihi Uzunköprü

Ergene Nehri üzerinde bulunan, Edirne'nin Uzunköprü ilçesine adını veren, Anadolu ile Balkanlar'ı birbirine bağlayan, eski adıyla Ergene Köprüsü, 1426-1443'te Sultan 2. Murad tarafından dönemin baş mimarı Muslihiddin'e yaptırıldı. 1393 metre uzunluğunda, 6,80 metre genişliğindeki köprünün 174 kemeri bulunuyor.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.