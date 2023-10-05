Resmi Gazete Az Önce Duyurdu! TAM Yüzde 90 zam yapıldı..

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Türkiye'deki avukatların maaşlarına ve ücretlerine büyük bir etki yapacak olan avukatlık asgari ücret tarifesi yüzde 90,40 oranında artırıldı. Bu önemli düzenleme, avukatların ekonomik durumlarını olumlu yönde etkileyecek ve onlara daha adil bir gelir sağlayacaktır.

Yapılan bu zamlı düzenleme ile birlikte, avukatlara ödenecek asgari ücret miktarı 15 bin 800 TL olarak belirlendi. Ayrıca, avukatların dava ücretleri de bu artıştan etkilenecek ve 8 bin TL ile 67 bin 700 TL arasında değişkenlik gösterecektir. Bu, avukatların hukuk alanındaki çeşitli davaları daha ekonomik olarak üstlenmelerine olanak sağlayacak ve adaletin daha iyi işlemesine katkıda bulunacaktır.

Tarife değişikliği ayrıca danışma ücretlerini de kapsamaktadır. Sözlü danışma ücreti artık ilk saat için 2.300 TL olarak belirlenmiş, sonraki her saat için ise 1.300 TL ödenecektir. Ayrıca, avukatların çağrı üzerine bir yere gidip 1 saat kadar danışma ücreti alması için ödenecek ücret de 4 bin 800 TL'ye yükselmiştir.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) bu yeni tarife ile ilgili olarak bir açıklama yaparak, önceki tarifenin finansal durumlarını göz önünde bulundurarak ortalama yüzde 90,40 oranında bir artışın gerçekleştirildiğini belirtmiştir. TBB Başkanı Erinç Sağkan da bu yeni tarife için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a teşekkür etmiş ve tarifenin hazırlanmasında baro başkanlarının katkılarını özellikle vurgulamıştır. Bu tarifenin avukatlar için önemli bir kazanım olduğu ve mesleklerini daha rahat bir şekilde icra edebilecekleri düşünülmektedir.

Avukatlık asgari ücret tarifesindeki bu büyük artış, avukatların ekonomik refahını artıracak ve adaletin sağlanmasına katkıda bulunacaktır. Bu gelişme ile avukatlar, daha adil bir gelir elde ederek hukukun üstünlüğüne daha fazla katkı sağlayacaklardır.