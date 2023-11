Rengarenk çiçekler öğretmenlerin masalarını süslemeyi bekliyor

Bu özel gün için Ankara'ya yurt dışından 8, yurt içinden de 30 tır dolusu çiçek geldiğini belirten Çimen, yurt dışından çoğunlukla saksı çiçeği olarak orkide, antoryum ve kazablanka, yurt içinden ise karanfil ve gül başta olmak üzere her türden çiçeği getirdiklerini söyledi.

Çimen, çiçekçi esnafının hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladığını aktararak, "Öğretmenler Günü'nde umuyoruz ki bütün öğretmenlerin masasında çiçek olacak. Öğretmenlere verilebilecek en güzel hediyenin çiçek olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Geçen yıl esnafın Öğretmenler Günü'nde çiçeklerini satabildiğini belirten Çimen, bu yılı daha iyi tamamlamayı öngördüklerini ifade etti.

"Saksı çiçekleri 150 lira, buketler 200 liradan başlıyor"

Çimen, Türkiye'de çiçek satışının Avrupa'daki gibi yaygın olmadığına dikkati çekerek, esnafın 24 Kasım Öğretmenler Günü, 14 Şubat Sevgililer Günü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Anneler Günü ve yeni yıl gibi özel günlerde çiçek satabildiğini söyledi.

Bu günlerin çiçekçilere can suyu olduğunu dile getiren Çimen, şunları kaydetti:

"Çiçeği herkese sevdirmek istiyoruz. Amacımız sadece özel günlerde değil her gün çiçek satabilmek. Biz çiçeği her gün satarsak para kazanabiliriz, yılda 4-5 gün satarak değil. Biz özel gün diye çiçeğin fiyatını artırmıyoruz, aksine indirim yapıyoruz. İndirim yapmamızın sebebi çiçeğin aslında pahalı olmadığını ve her hafta alınabileceğini göstermek. Üyelerimize 'fırsatçı olmayın' uyarısında bulunuyoruz. Saksı çiçeklerimiz 150 lira, buketlerimiz ise 200 liradan başlıyor."