Reklam Kurulu, tüketiciyi aldatıcı tanıtımlara 6 ayda 22,8 milyon lira ceza kesti

Kurul, yılın ilk yarısında incelediği 1101 dosyadan 949'unu mevzuata aykırı bularak bunlardan 721'ine durdurma, 228'ine idari para cezası verdi.

EKONOMİ 12.07.2022, 20:45
Reklam Kurulu, tüketiciyi aldatıcı tanıtımlara 6 ayda 22,8 milyon lira ceza kesti

Reklam Kurulu, tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı tanıtım yapan firmalara yılın ilk 6 ayında 22,8 milyon lira idari para cezası uyguladı.

Ticaret Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Kurul, tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı tanıtım yapan firmalara yönelik incelemeler gerçekleştiriyor.

Reklam Kurulu, bu yıl haziran sonu itibarıyla görüştüğü 1101 dosyadan 949'unda mevzuata aykırılık tespit ederken bunlardan 721'ine durdurma cezası verdi. Kurul, bu dosyaların 228'ine de 22 milyon 788 bin 684 lira idari para cezası kesti.

Bu kapsamda Kurul tarafından son zamanlarda artış yaşanan indirimli satışlara ilişkin reklamlarla tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı uygulamaların önüne geçilmesi için yoğun faaliyet yürütüldü. Bakanlığa ulaşan tüketici başvuruları ve resen yürütülen inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, 2022 yılının ilk 6 ayında Reklam Kurulu tarafından 82 indirimli satış dosyası karara bağlandı ve 4 milyon 186 bin lira idari para cezası uygulandı.

Influencer reklamları dikkatle izleniyor

Kurul, reklam veren, reklam ajansları, mecra kuruluşları, satıcı, sağlayıcı, aracı hizmet sağlayıcılar ve reklamcılıkla ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlara yol göstermek amacıyla "Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar ile İndirimli Satış Reklamları ve Ticari Uygulamaları Hakkında Kılavuz" hazırladı.

Dijital mecraların artan kullanım oranlarıyla birlikte başta Instagram olmak üzere birçok sosyal medya platformunda sosyal medya etkileyicileri (influencer) tarafından yapılan mal/hizmet tanıtımlarındaki artış da dikkati çekti.

Kurul, sosyal medya etkileyicilerinin reklamlarını dikkatle izlerken söz konusu faaliyetlere ilişkin incelemeler devam ediyor. Bu kapsamda, yılın ilk 6 ayında, sosyal medya fenomenleri olarak da bilinen sosyal medya etkileyicilerine ilişkin 25 dosya karara bağlandı ve kurallara aykırılık tespit edilen 22 dosya hakkında yaptırım uygulandı. 19 dosya için durdurma cezası verilmesi, 3 dosya hakkında ise idari para ve durdurma cezaları uygulanması kararlaştırıldı.

Reklam Kurulu, Reklam Özdenetim Kurulunun iş birliğinde "Yapay Zeka ile Dijital Medya Reklamlarını Tarama Projesi"ni de mart ayı itibarıyla hayata geçirdi.

Bu kapsamda, Instagram'da sosyal medya etkileyicileri tarafından yayımlanan reklam içeriğine sahip paylaşımların taranmasıyla bu paylaşımlarda reklamı yapılması yasak ürün/hizmetlerin bulunup bulunmadığı, "Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz" ile getirilen kriterlerin uygulanıp uygulanmadığı ve anahtar kelimelerle yapılan taramada da paylaşımların uygun olmayan "sağlık beyanı" içerip içermediği tespit ediliyor.

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