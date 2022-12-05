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Rekabet Kurulunda hızlı tüketim malları sektörüne ilişkin sözlü savunma toplantısı yapılacak
Rekabet Kurulunda, hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren üretici, tedarikçi ve perakendeci niteliğindeki bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 6-7 Aralık'ta gerçekleştirilecek.
EKONOMİ 05.12.2022, 15:50
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu teşebbüsler hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.
Bu kapsamda hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren üretici, tedarikçi ve perakendeci niteliğindeki bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı, 6-7 Aralık'ta Rekabet Kurulunda yapılacak.
Toplantı çevrim içi takip edilebilecek.
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