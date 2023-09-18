  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. "Reeder Şirketi Halka Arzı: İşlem Başlangıç Tarihi ve Lot Miktarları Açıklandı

"Reeder Şirketi Halka Arzı: İşlem Başlangıç Tarihi ve Lot Miktarları Açıklandı

Yayınlanma:
"Reeder Şirketi Halka Arzı: İşlem Başlangıç Tarihi ve Lot Miktarları Açıklandı
Türkiye'nin önde gelen akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayar üreticisi Reeder, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay alarak halka arz sürecine girdi. Şirketin hisse kodu "REEDR" olarak duyuruldu. Talep toplama işlemleri 13-14-15 Eylül 2023 tarihleri arasında başarıyla tamamlandı ve şimdi gözler sonuçlara çevrildi.

Türkiye'nin önde gelen akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayar üreticisi Reeder, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay alarak halka arz sürecine girdi. Şirketin hisse kodu "REEDR" olarak duyuruldu. Talep toplama işlemleri 13-14-15 Eylül 2023 tarihleri arasında başarıyla tamamlandı ve şimdi gözler sonuçlara çevrildi.

REEDER HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Reeder Teknoloji halka arz sonuçları bugün açıklandı.

REEDER KAÇ LOT VERDİ ?

Reeder halka arzına 4 milyon 208 bin 278 kişiyle rekor kırılırken yatırımcıya 43-44 lot dağıtıldı. Reeder Teknoloji'nn 21-22 Eylül tarihinde borsada işlem görmesi bekleniyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

Resmi İlanlar
İSTANBUL BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM KOMUTANLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
İSTANBUL BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM KOMUTANLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
Ekonomi
Türkiye'de Çocuklu Anneler için 2 Yıl Sürecek Devlet Desteği Başladı! Başvuru Ekranı Acıldı..
Türkiye'de Çocuklu Anneler için 2 Yıl Sürecek Devlet Desteği Başladı! Başvuru Ekranı Acıldı..
Öğrencilere 5.000 TL karşılıksız ödeme müjdesi geldi!
Öğrencilere 5.000 TL karşılıksız ödeme müjdesi geldi!
Kredi Kartı Borcu Olanlara Önemli Uyarı: Perşembe Günü Faiz Oranları Değişecek!
Kredi Kartı Borcu Olanlara Önemli Uyarı: Perşembe Günü Faiz Oranları Değişecek!
TURQUALITY Projeleri Türk Kuru Meyve Sektörüne Büyük Kazanç Sağlıyor: İhracat 10 Yılda İkiye Katlandı
TURQUALITY Projeleri Türk Kuru Meyve Sektörüne Büyük Kazanç Sağlıyor: İhracat 10 Yılda İkiye Katlandı
Emekli Maaşlarına Yüzde 40 Zam Yolda! En Düşük Emekli Maaşı 10.500 TL Oluyor..
Emekli Maaşlarına Yüzde 40 Zam Yolda! En Düşük Emekli Maaşı 10.500 TL Oluyor..
Konut Fiyatlarındaki Artış Durmayacak: İstanbul'da Kiralar Ne Kadar Yükselecek?
Konut Fiyatlarındaki Artış Durmayacak: İstanbul'da Kiralar Ne Kadar Yükselecek?
Emeklilere Özel Promosyonlar: 16,5 Milyon Emekli İçin 10.000 TL'ye Kadar Geri Ödeme!
Emeklilere Özel Promosyonlar: 16,5 Milyon Emekli İçin 10.000 TL'ye Kadar Geri Ödeme!
Benzin ve Motorine Bir Zam Daha! İstanbul ve Ankara Litre Fiyat Listesi..
Benzin ve Motorine Bir Zam Daha! İstanbul ve Ankara Litre Fiyat Listesi..