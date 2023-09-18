"Reeder Şirketi Halka Arzı: İşlem Başlangıç Tarihi ve Lot Miktarları Açıklandı

Türkiye'nin önde gelen akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayar üreticisi Reeder, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay alarak halka arz sürecine girdi. Şirketin hisse kodu "REEDR" olarak duyuruldu. Talep toplama işlemleri 13-14-15 Eylül 2023 tarihleri arasında başarıyla tamamlandı ve şimdi gözler sonuçlara çevrildi.