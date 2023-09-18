"Reeder Şirketi Halka Arzı: İşlem Başlangıç Tarihi ve Lot Miktarları Açıklandı
Yayınlanma:
Türkiye'nin önde gelen akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayar üreticisi Reeder, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay alarak halka arz sürecine girdi. Şirketin hisse kodu "REEDR" olarak duyuruldu. Talep toplama işlemleri 13-14-15 Eylül 2023 tarihleri arasında başarıyla tamamlandı ve şimdi gözler sonuçlara çevrildi.
Türkiye'nin önde gelen akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayar üreticisi Reeder, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay alarak halka arz sürecine girdi. Şirketin hisse kodu "REEDR" olarak duyuruldu. Talep toplama işlemleri 13-14-15 Eylül 2023 tarihleri arasında başarıyla tamamlandı ve şimdi gözler sonuçlara çevrildi.
REEDER HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Reeder Teknoloji halka arz sonuçları bugün açıklandı.
REEDER KAÇ LOT VERDİ ?
Reeder halka arzına 4 milyon 208 bin 278 kişiyle rekor kırılırken yatırımcıya 43-44 lot dağıtıldı. Reeder Teknoloji'nn 21-22 Eylül tarihinde borsada işlem görmesi bekleniyor.
Kaynak:
Resmi İlanlar
Ekonomi