Ramazan kolilerine talep %10 artış gösterdi

Avansas, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da iş müşterilerinin ramazan kolisi ihtiyacını karşılamaya hazır. Yerli ve güvenilir markaların yer aldığı, 3 farklı seçeneğin sunulduğu Ramazan kolilerinde klasik 11, büyük 17 ve mega kolide ise 22 ürün yer alıyor. Ön sipariş göstergelerine göre, 2023 yılı satışları ile kıyaslama yapıldığında bu yıl ramazan kolileri satışında yüzde 10’luk bir artış yaşandığı gözleniyor. Avansas’ın gerek tüketici gerekse şirketler tarafından yoğun ilgi gören Ramazan kolileri, bu yıl 299 TL ile 769 TL arasında satışa sunuluyor. Kurumların daha çok büyük boy, ramazan kolisi satın aldığı görülürken, ramazan kolisi içeriğinde en çok tercih edilen ürünleri ise Türk kahvesi, çay ve küp şeker oluşturuyor.

İnşaat ve finans sektöründe talep artışı yaşandı

Müşterilerinin iş yeri ihtiyaçlarına yönelik çözümler üreten Avansas, ramazan kolilerinde de her bütçeyi düşünüyor. 299 ila 769 TL arasında değişen kolilerde Ramazan ayı boyunca ihtiyaç duyulacak yağdan pirince, undan şekere, çaydan salçaya, makarnadan zeytine kadar birçok gıda yer alıyor. Hem bireysel hem de kurumsal satış gerçekleştiren Avansas’ın Ramazan kolilerini en çok inşaat, sanayi-üretim, lojistik, inşaat, perakende & ticaret, hizmet, hukuk ve e-ticaret sektörleri temin ederken bunların yanı sıra finans, eğitim, tarım & hayvancılık, mimarlık ofisi, sağlık hizmetleri, hukuk vb sektörler de ramazan kolilerini temin eden sektörler arasında yer aldı. Avansas bu yıl da yerli ve güvenilir markalardan hazırladığı ramazan kolilerini, müşterilerinin istediği adreslere teslim ederek, 11 ayın sultanı Ramazan aynın bereketini sofralarımıza taşıyor.