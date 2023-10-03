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Rakı Fiyatlarında Şok Artış! İşte Yeni Fiyat Listesi

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Rakı Fiyatlarında Şok Artış! İşte Yeni Fiyat Listesi
Mey/Diageo grubu tarafından satışa sunulan alkollü içki ürünlerine yapılan zam, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar tarafından açıklandı. Dündar'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, tüketiciler ve bayiler tarafından yakından takip edildi.

Mey/Diageo grubu tarafından satışa sunulan alkollü içki ürünlerine yapılan zam, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar tarafından açıklandı. Dündar'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, tüketiciler ve bayiler tarafından yakından takip edildi.

Rakı Fiyatlarındaki Artışa Dair Detaylar

TBYD Başkanı Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Mey grubunun rakı ürünlerine gelen zammı etiketledi ve "#ZamGeldi" hashtagiyle bilgilendirme yaptı. Dündar'ın verdiği bilgilere göre:

Güncel Rakı Fiyatları

  • 100 cl’lik rakının yeni fiyatı 739 lira,
  • 70 cl’lik rakının yeni fiyatı 529 lira,
  • 50 cl’lik rakının yeni fiyatı 399 lira,
  • 35 cl’lik rakının yeni fiyatı 299 lira olarak belirlendi.

Zam Nedeni: Maliyet Artışı

Dündar, sosyal medya paylaşımında rakı fiyatlarındaki artışın nedenini maliyet zammı olarak belirtti. Ürün maliyetlerinde yaşanan artışın, son tüketicilere yansıtılan fiyatlarda da etkili olduğu gözlemleniyor.

Bu tür zamların tüketicileri ve bayileri nasıl etkileyeceği konusunda geniş çaplı analizler ve değerlendirmeler yapılması bekleniyor. Bu zamla birlikte tüketicilerin alkollü içki tercihlerinde değişiklik yapma ihtimali üzerinde de duruluyor.

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