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Rahmi Koç'tan, İtalya'da global satın alma

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Rahmi Koç'tan, İtalya'da global satın alma
Rahmi M. Koç’un Sahibi Olduğu RMK Capital AG, Dünyanın Lider Bot Şirketlerinden Cantieri Capelli’nin Çoğunluk Hissesini Satın Aldı.

İş insanı Rahmi M. Koç’un sahibi olduğu RMK Capital AG, küçük ve orta ölçekli bot kategorisinde dünyanın lider bot üreticilerinden Cantieri Capelli’nin çoğunluk hissesini satın aldığını açıkladı. Bu ortaklık ile Capelli’nin üretmeyi planladığı yeni modellerle birlikte pazar payını artırması ve uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirmesi hedefleniyor.

RMK Capital AG ve İtalyan Capelli Ailesi arasında, küçük ve orta ölçekli bot kategorisinde dünyanın lider bot üreticilerinden Cantieri Capelli S.r.l.’nin (Capelli) çoğunluk hissesinin satın alınması işlemi tamamlandı. Şirketin uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirmeyi hedefleyen bu satın alma ile Capelli’nin farklı kullanım amaçlarına uygun yeni botları portföyüne katması ve Türkiye’de de üretim yapılması planlanıyor.

1974 yılında İtalya’nın Cremona şehrinde kurulan Capelli, yarı sert bot kategorisinde uzun yıllardır global liderliğini sürdürüyor. Şirketin, 2.2 metreden 15 metreye kadar 48 farklı modelde yarı sert şişme bot ve 10 metreye kadar 18 farklı modelde fiberglass bot üretme kapasitesi bulunuyor.

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Ortaklık hakkında görüşlerini paylaşan RMK Capital AG’nin sahibi iş insanı Rahmi M. Koç, “Denizcilik dünyasında müstesna bir yere sahip olan Capelli ile yaptığımız ortaklığı çok kıymetli buluyorum. Bu ortaklık sayesinde, Capelli’nin en büyük distribütörleri arasında yer alan East Marine ile önemli bir sinerji yaratacağımıza inanıyorum. Capelli, uzun yıllara dayanan tecrübesiyle dünya pazarında lider; East Marine de satış kabiliyetiyle ülkemizin lider denizcilik marketi zinciri konumunda. Dolayısıyla, heyecan verici bir sürece giriyoruz. Capelli’nin inşa edeceği yeni bot modelleri ve Türkiye'de kurulması planlanan üretim tesisiyle başarısını daha da ileriye taşıyacağına eminim. Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemiz denizciliğinin ilerlemesine katkı sağlayacak bu ortaklığın herkese hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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