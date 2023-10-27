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PTT'den Kadınlara Özel Ödeme: 3.300 TL Destek Başvuruları Başladı!

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PTT'den Kadınlara Özel Ödeme: 3.300 TL Destek Başvuruları Başladı!
PTT'nin Türk kadınlarına yönelik başlattığı destek programı gündeme damga vurdu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve belirli şartları taşıyan kadınlara sunulan bu finansal yardımın detayları haberimizde...

PTT'nin Türk kadınlarına yönelik başlattığı destek programı gündeme damga vurdu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve belirli şartları taşıyan kadınlara sunulan bu finansal yardımın detayları haberimizde...

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PTT'nin Kadınlara Özel Yardım Programı

Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından olan PTT, ekonomik sıkıntı içerisinde bulunan ve eşini kaybetmiş kadınlara yönelik özel bir destek paketi sunuyor. Bu destek kapsamında 3.300 TL'lik nakit yardım, başvuru şartlarını taşıyan kadınlara sağlanacak.

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Destekten Kimler Faydalanabilir?

Bu destekten faydalanabilmek için belli başlı kriterler bulunmaktadır. İlk ve en önemli şart, başvuracak kadının eşinin vefat etmiş olmasıdır. Ancak bu tek başına yeterli değil; aynı zamanda başvuran kadının sosyal güvencesinin olmaması gerekmekte. Başvuru sırasında, hane içerisinde kişi başına düşen aylık gelirin belirli bir sınırın altında olması da dikkate alınacak.

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Başvuru Tarihleri ve Süreci

PTT'nin bu özel yardım programı için belirlediği başvuru tarihleri ve diğer detaylar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulacak. Başvuru süreci ve diğer önemli bilgilere bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak:Haber Kaynağı

Ekonomi
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