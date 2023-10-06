PTT Kartı Sahiplerine Ekim Ayında Büyük Müjde: 44.000 TL Nakit Para!

PTT, Ekim ayında kartı olan vatandaşlara büyük bir sürprizle geldi. Acil nakit ihtiyacı olanlara özel olarak sunulan bu kampanya ile T.C. kimlik numaranızla birlikte 44.000 TL'ye kadar nakit para alma fırsatı elde edebilirsiniz. İşte PTT'nin sunduğu bu özel kampanya ile ilgili detaylar:

PTT'den 44.000 TL'ye Kadar Nakit Para Desteği

Günümüzde acil nakit ihtiyacı yaşayan birçok vatandaş için PTT, büyük bir destek sağlıyor. 1 Ekim tarihinden itibaren başlayan bu kampanya, kart sahibi olan vatandaşlara büyük bir ekonomik yardım sunuyor. Kampanyaya katılmak için tek bir şart bulunuyor: PTT kartı çıkartmak.

PTT'nin bu özel kampanyası, Ekim ayı sonuna kadar devam edecek. Nakit paraya ihtiyacınız varsa ve bu kampanyadan yararlanmak istiyorsanız, PTT kartı çıkartmanız gerekmektedir. PTT kartı çıkartma işlemi oldukça kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Başvuruda Bulunanlara 44.000 TL Ödeme

PTT'nin sunmuş olduğu nakit destek kampanyası kapsamında ihtiyaç sahibi dar gelirli veya acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, başvurularını yaparak 44.000 TL'ye kadar varan acil kredi alabilirler. PTT, Aktif Bank işbirliği ile 36 aya kadar vadeli nakit destek sağlamaktadır.

Başvuru işlemi için vatandaşlar kendilerine en yakın PTT şubesine giderek veya Aktif Bank üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Bu kampanyadan yararlanmak için bazı şartlar bulunmaktadır. Başvuruda bulunan vatandaşların 18 yaşından büyük olması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, bankalara gecikmiş borcu bulunmamaları ve bankaların kara listesinde olmamaları gerekmektedir.

Son başvuru tarihi 31 Ekim 2023'te sona erecektir. Bu tarihe kadar başvuru yaparak PTT'den kredi desteği alabilirsiniz. Acil nakit ihtiyacınıza çözüm arıyorsanız, PTT'nin bu kampanyasını değerlendirebilirsiniz. Unutmayın, nakit ihtiyacınızı karşılamak için PTT'nin sunduğu bu fırsatı kaçırmayın