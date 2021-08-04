Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona koronavirüs korona survivor salgın
Türkiye'de 26 bin 822 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 122 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 26 bin 822 kişinin...
Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele ve yaraların sarılması için tek yürek oldu
Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele ve...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı...
Bakan Çavuşoğlu: Manavgat'ta 6 uçak, 2 insansız hava aracı, 2'si yönetim 17 helikopter ile çalışmayı sürdürdük
Bakan Çavuşoğlu: Manavgat'ta 6 uçak,...

Plastik atıklar geri dönüşümle sektörlere ham madde oluyor

Bursa'da 'sıfır atık' yönetimiyle çalışan firmada, plastiğin geri dönüşümüyle elde edilen orijinale eş değer ham maddeler, başta otomotiv, tekstil ve ambalaj olmak üzere çeşitli sektörlerde kullanılıyor.

Plastik atıklar geri dönüşümle sektörlere ham madde oluyor

Bursa'da bir geri dönüşüm firması, kurduğu son teknoloji otomasyon sistemiyle saatte 5 ton plastik atığı ham maddeye dönüştürüp tekrar ekonomiye kazandırıyor.

Kestel ilçesindeki tesiste, pet ve yüksek yoğunluklu polietilen atıkları, ön ayıklama, ayrıştırma ve plastik kırma üniteleri, yüzdürme, sıcak ve soğuk yıkamanın ardından durulama ve kurutma işlemlerinden geçiriliyor.

İşlemlerin ardından flake (pul) ve granül şeklinde iki çeşit ham madde elde ediliyor. Laboratuvarda analizleri gerçekleştirilen ham maddeler, başta Türkiye olmak üzere çeşitli ülkelerde plastik endüstrilerinde kullanılıyor.

Çevreci bir kimlik ve sıfır atık prensibiyle çalışılan tesiste, yıkama işlemleri sırasında kullanılan su da tesisteki atık su arıtma ünitesinde çeşitli işlemlerden geçirilerek tekrar kullanılabilir hale getiriliyor.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.