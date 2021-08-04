Plastik atıklar geri dönüşümle sektörlere ham madde oluyor

Bursa'da bir geri dönüşüm firması, kurduğu son teknoloji otomasyon sistemiyle saatte 5 ton plastik atığı ham maddeye dönüştürüp tekrar ekonomiye kazandırıyor.

Kestel ilçesindeki tesiste, pet ve yüksek yoğunluklu polietilen atıkları, ön ayıklama, ayrıştırma ve plastik kırma üniteleri, yüzdürme, sıcak ve soğuk yıkamanın ardından durulama ve kurutma işlemlerinden geçiriliyor.

İşlemlerin ardından flake (pul) ve granül şeklinde iki çeşit ham madde elde ediliyor. Laboratuvarda analizleri gerçekleştirilen ham maddeler, başta Türkiye olmak üzere çeşitli ülkelerde plastik endüstrilerinde kullanılıyor.

Çevreci bir kimlik ve sıfır atık prensibiyle çalışılan tesiste, yıkama işlemleri sırasında kullanılan su da tesisteki atık su arıtma ünitesinde çeşitli işlemlerden geçirilerek tekrar kullanılabilir hale getiriliyor.